Gouden blogcampagne voor toeristische organisaties

Donderdag 2 november vierden Maastricht Marketing en VVV Zuid-Limburg letterlijk de afsluiting van hun gezamenlijke drie maanden durende blogcampagne ‘Limburg Lonkt’. De intensieve samenwerking leidde tot een mediawaarde van tot nu toe 570.000 en een investering van 50.000 euro.

In aanwezigheid van alle betrokkenen bij dit omvangrijke project leverde blogster en vlogster Naomi symbolisch de sleutel in van haar ‘Limburg Lonkt’ Volkswagen busje waar ze drie maanden lang mee door Zuid-Limburg reed. In een setting aan tafel interviewde Vivian Lataster Naomi van Putten, Leontien Mees van Maastricht Marketing, Manon Luijten van VVV Zuid-Limburg, wethouder John Aarts van de Gemeente Maastricht en verschillende ondernemers over de campagne. Plek van handeling was de historische gemeentegrot in Valkenburg, daar waar het toerisme ruim 132 geleden is ontstaan en waar de aanwezigen konden proeven van het door Naomi zelf gebrouwen Gulpener ‘Limburg Lonkt’ bier. En van vlaai van de Bisschopsmolen Maastricht, appelfrietjes van Talentino, gehaktballen van Saveurs, wijnen van Hoeve Nekum en Wijngaard St. Martinus en champagne van Wijngoed Fromberg.

Samenwerking VVV Zuid-Limburg en Maastricht Marketing

Natuurlijk werkten de toeristische organisaties al samen in de opzet van campagnes van de Stichting Samenwerkende VVV’s in Limburg en zeker ook tijdens de kerstperiode wisten Maastricht Marketing en VVV Zuid-Limburg elkaar wederzijds te vinden. Deze samenwerking was echter uniek en besloeg met voorbereiding en al ruim een half jaar. De ervaring leert dat de organisaties elkaar goed aanvullen. Dit bleek ook uit de media-uitingen waarin bij Zuid-Limburg de nadruk lag op natuur en rust en bij Maastricht design en lifestyle. Na de opgedane ervaringen en de vele positieve reacties uit de markt hierop van de 80 betrokken ondernemers, is men vastbesloten samen de regio op de kaart te blijven zetten.

Resultaten Campagne

De campagne vergde een investering van € 50.000 en leverde tot vandaag een mediawaarde op van € 570.000. Beginnend blogger Naomi is op meerdere momenten vergezeld door collega-bloggers, VIP’s – waaronder Frans Bauer – en andere media. Op deze manier kon Zuid-Limburg bekend gemaakt worden via het al bestaande bereik van deze bronnen. De cijfers stegen bijvoorbeeld flink toen Cynthia – van Cynthia.nl – op bezoek was voor een gezamenlijke activiteit. Sanny van Sanny zoekt Geluk hielp Naomi op afstand als mede geluksblogger via social media. Ook de blogster van Bijzonderplekje.nl, kwam gezellig vlaai bakken met Naomi bij de Bisschopsmolen. En als verrassing maakte zij een flinke lading content over de regio, dat weer duidelijk in de cijfers terug te zien was. Variatie in content en stijging van het bereik – via influencers – zijn hier de mooie resultaten van. Ook besteedden Harper’s Bazaar, Elle Eten en Linda belangstelling.

Doelstellingen Blogcampagne

Met de bloggerscampagne belichtten de samenwerkende partijen meerdere aspecten van de regio. Het doel van de campagne is om de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Met name op doordeweekse dagen en buiten het hoogseizoen is er ruimte voor meer bezoekers. De organisaties hopen met deze campagne bezoekers te kunnen verleiden om langer te blijven door de hele regio te verkennen, ook over de grens in bijvoorbeeld Aken, Luik en Hasselt. De blogcampagne ‘Limburg Lonkt’ is de grootste bloggersreis die ooit is georganiseerd in eigen provincie. Blogger Naomi van Putten is vanaf eind augustus drie maanden lang op reis geweest in de (EU)regio.

Bron en foto’s: VVV Zuid Limburg