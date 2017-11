Nationaal Schoolontbijt viert 15e editie op recordaantal bassischolen en stadhuizen

Redactie Parkstadactueel |

GEZOND ONTBIJTEN IS GEEN KUNST!

Elke dag gezond ontbijten: iedereen kan het! Daarom is ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’ het thema van deze 15e editie. Een ontbijtjubileum met meer scholen dan ooit! Van 6 tot en met 10 november 2017 gaan op 2.900 basisscholen in het hele land ruim een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op school. En in 265 stadhuizen en drie musea. Begin jij de dag ook lekker, gezond en gezellig?

EEN GEZOND ONTBIJTPAKKET

Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in lekker brood, beleg, zuivel, groente, fruit en thee. Bakkers, supermarkten en verschillende partners maken dat samen mogelijk. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag.

BURGEMEESTERS ONTBIJTEN MEE

Kinderen ontbijten niet alleen op scholen in het hele land, maar ook in gemeentehuizen. Schoolklassen trakteren dan hun burgemeester op een ontbijtje in de werkkamer of de raadszaal. Aan tafel wisselen de burgemeesters en hun jongste burgers van gedachten over alles wat ze bezighoudt. Veel burgemeesters betalen symbolisch voor hun ontbijt met een bijdrage aan ons goede doel dit jaar: het Jeugdcultuurfonds. Vorig jaar deden maar liefst 255 burgemeesters mee: die kijken terug op een mooie ontbijtontmoeting. Dit jaar ontvangen maar liefst 270 burgemeesters een schoolklas!

EEN HEEL GOED DOEL

Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om het welzijn en de gezondheid van kinderen. Dit jaar is dat het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven. Die missie past goed bij die van het Nationaal Schoolontbijt om ieder kind gezond te laten ontbijten. En dit goede doel past natuurlijk fantastisch bij het thema dit jaar: ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. De donatie aan het Jeugdcultuurfonds komt tot stand door de symbolische bijdrage van gemeenten die deelnemen aan Het Nationaal Schoolontbijt.