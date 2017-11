Uithijsmoment SUPERLOCAL een succes!

Redactie Parkstadactueel |

Het Uithijsmoment van het project SUPERLOCAL was een daverend succes! Op 1 november om 9.00 uur werd een deel van een appartement uit de hoogbouwflat aan de Ursulastraat in Kerkrade gehesen. Ruim 200 toeschouwers volgden de operatie van de 52-meter hoge hijskraan op de voet.

Het project SUPERLOCAL

Woningcorporatie HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad hebben de ambitie om drie hoogbouwflats inclusief de openbare ruimte in Bleijerheide door volledig hergebruik van materialen te veranderen tot circa 125 nieuwe sociale huurwoningen en 25 vrije sectorwoningen.

Uniek

Het uithijsen van delen van appartementen is niet eerder vertoond en een primeur in het circulair bouwen. Circulair bouwen betekent dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden.

Expogebouw

De uitgehesen delen van de appartementen vormen de basis van een expogebouw (proefgebouw). Materialen zoals kozijnen en deuren worden ook opnieuw gebruikt. Het gebouw is naar verwachting begin 2018 klaar.

De toekomst

Het uithijsen en de realisatie van het expogebouw geven inzicht of hergebruik van beton en sloopmaterialen in de praktijk zinvol en op grote schaal mogelijk is. Zo ja, dan wordt dit verder ingezet. Te beginnen met de bouw van vier typen testwoningen, die naar verwachting in 2018 worden opgeleverd.

“De testwoningen worden mede mogelijk gemaakt door een onlangs toegekende Europese subsidie, speciaal bedoeld voor baanbrekende stedelijke projecten. Het toekennen van de 5 miljoen euro geeft aan hoe uniek dit project is”, aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting). Binnen SUPERLOCAL worden ook de mogelijkheden voor een gesloten waterkringloop onderzocht.

SUPERLOCAL is een project waarin de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA Parkstad nauw samenwerken aan de duurzame toekomst van Bleijerheide. Alle vrijkomende bouwmaterialen worden in het gebied zelf hergebruikt. Meer informatie vindt u op www.superlocal.eu.

Bron en foto: gemeente Kerkrade