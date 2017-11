Patti Cake$ toont een overtuigende transformatie tot rapheldin uit New Jersey te zien in het Filmhuis de Spiegel

Redactie van ParkstadActueel |

Verenigde Staten, 2017 / 108 minuten

Regie: Geremy Jasper

Met: Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay e.a.

In samenwerking met De Nieuwe Nor

Zondag 5 november / 14.00 uur TICKETS

Maandag 6 november / 20.00 uur TICKETS

Ze is wit met flink overgewicht en droomt van een carrière in de rapwereld. Het autobiografisch geïnspireerde regiedebuut van Geremy Jasper gaat over het verlangen naar succes, maar uiteindelijk vooral over wat er echt toe doet in het leven.

Patti is 23 jaar en woont bij haar alcoholverslaafde moeder, verdient haar geld als barmedewerker in een aftands karaoke café en zorgt in haar vrije tijd voor haar zieke oma. Geen wonder dat ze droomt van een ander leven als beroemd rapartiest. Ze neemt haar toekomst heel serieus, schrijft zelf teksten en oefent haar raptechniek met goede vriend Jheri, die ook haar grootste fan is. De droom van Patti contrasteert met de realistische wijze waarop de regisseur haar leefomgeving weergeeft. Het zijn onopgesmukte, vaak harde taferelen: een uit de hand gelopen drinksessie; de grofgebekte zieke oma.

Dan ontmoet ze een anarchistische punkrocker die een verlaten schuurtje heeft omgebouwd tot muziekstudio. De weg naar succes lijkt voor haar open te liggen

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl