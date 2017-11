GROENE STER ONTVANGT VLISSINGEN OP EIGEN BODEM

Komende zondag ontvangt Groene Ster op het eigen sportpark Pronsebroek het Zeeuwse Vlissingen als de eerste periode in de hoofdklasse B wordt afgesloten. Na twee nederlagen op vreemde bodem tegen Goes en Halsteren zal Groene Ster weer behoefte hebben aan een goed resultaat om zo in het spoor te komen van de succesvolle competitiestart. Beide ploegen hebben 16 punten op de teller staan, waarbij Vlissingen het inhaalduel tegen Goes (zaterdag 11 november) nog tegoed heeft.

Vlissingen mocht vorig seizoen deelnemen aan de nacompetitie, waar het Haagse Quick de sterkste bleek en uiteindelijk de promotie naar de derde divisie wist te realiseren. Met de nieuwe hoofdtrainer John Karelse, de oud-doelman van NAC, heeft Vlissingen de intentie om dit seizoen weer met de top van de hoofdklasse B mee te doen. De Zeeuwen wisten opvallend de meeste punten op vreemde bodem te behalen en kennen tot nu toe in uitduels een ongeslagen status met 12 gescoorde doelpunten en nog geen tegentreffers. Op eigen veld loopt het iets minder en moesten twee nederlagen worden geïncasseerd (tegen Gemert en OSS’20).

Het sterke uitrecord van Vlissingen zal Groene Ster de nodige sportieve drijfveren moeten geven om deze statistiek te doorbreken en een positief resultaat in eigen huis te houden. De laatste twee seizoenen is gebleken dat Vlissingen over veel voetballend vermogen beschikt. In seizoen 2015-2016 kwam Groene Ster tweemaal als winnaar uit de bus en vorig seizoen bleek Vlissingen in beide duels te sterk. Exact 9 maanden geleden eindigde het treffen in Heerlerheide in een 0-2 zege voor de Zeeuwen in een wedstrijd waarin Groene Ster een aantal kansen onbenut liet en het aluminium een paar keer in de weg stond voor een beter eindresultaat. De manschappen van Maurice Verbunt/Remo Gielkens/Diego Jongen zullen zondagmiddag als collectief strijdbaar aan de aftrap moeten verschijnen en effectief met de kansen dienen om te springen om Vlissingen van repliek te dienen.

Langs deze weg nodigen wij iedereen uit om aanstaande zondag naar sportpark Pronsebroek te komen om Groene Ster als 12e man langs de lijn van de nodige support te voorzien. Aanvang: 14.30 uur. Zorg dat je erbij bent!

Archieffoto®Parkstadactueel/Lucho Carreno