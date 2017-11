Kind aan huis bij RKHBS Vrijwilliger Eric Roufs

Redactie Parkstadactueel/LC |

Eerst 30 jaar achter de bal aan bij één club. Dat bevalt, anders valt het niet te verklaren, zeker niet als de persoon in kwestie vervolgens onverdroten voort gaat bij diezelfde club, in dit geval RKHBS. We praten over Eric Roufs, die op 12 juni j.l. Abraham heeft gezien en de jaarlijkse Kerst-in bj RKHBS als zijn weeskindje ziet.

In 1975 startte de voetballoopbaan van Eric Roufs, in het dagelijks leven reisadviseur bij Coriotravel in Heerlen. Eric was zo’n 6 jaar lang actief als speler/trainer bij ‘Ut viefde’elftal van de club van de Heerlerbaan, met als fraaie thuishaven Sportpark Imstenrade. Daarover zegt hij: ,,Het betrof een groep jonge gasten met weinig talent, maar plezier was het zeker. Niet te overtreffen in dat opzicht. Een prachttijd!”

Toch was er ook een deceptie. We mogen waarschijnlijk wel mede als record aanmerken. In een beslissingswedstrijd van RKHBS3 in 1995, dat team streed daarbij om het kampioenschap mocht Eric in de 82e minuut invallen. Het werd een ultra korte invalbeurt. Na welgeteld 8 seconden moest hij het veld alweer verlaten. Hij had rood gekregen. Maar goed, eenieder kent zo zijn tegenslagen.

Veel leuker is terug te denken aan leuke ervaringen. Dat geldt natuurlijk ook voor onze vrijwilliger, die is gehuwd met Peggy Crins. Eric vertelt: ,,Ja, teveel om op te noemen eigenlijk, maar bepaalde dingen blijven in de kleedkamer of zijn niet geschikt voor publicatie ……. Maar wellicht toch de allerleukste: In de jeugd als C- speler ging ik eens alleen op de goal af en hoefde de bal alleen nog in te tikken. Ik struikelde echter over een loszittende veter. Dat leidde bij diverse toeschouwers tot een natte broek van het lachen.”

Na zijn actieve loopbaan ging Eric verder als vrijwilliger. Sinds 1997, hij is fan van spelletjes, activiteiten en quizzen, organiseert hij de jaarlijkse Kerst-in-quiz, in de weken voorafgaande aan de Kerst. Daarnaast kwam er in 2007 een andere ‘vacature’ vrij bij RKHBS, bij de dames. Eric Roufs sprong erin. Sinds die tijd beleeft hij zo vertelt hij, onwaarschijnlijk veel plezier. Hij geeft trainingen, is actief als leider en fungeert als grensrechter.

,,Verder ben ik op zowat elke activiteit binnen de club van de partij als deelnemer of als medewerker’’, aldus Eric. Veel trainers trokken aan de ogen van de liefhebber voorbij. Op de vraag van wie hij het meeste heeft opgestoken, volgt een niet alledaags antwoord. ,,Trainers hebben mij nooit echt veel kunnen bijbrengen. Ik had daar eenvoudigweg te weinig talent voor” laat Eric weten. Talent voor realiteitszin heeft hij dus kennelijk wel. Dat blijkt ook uit de volgende woorden: ,,Wel heb ik van diverse trainers opgestoken dat je nooit iets in je eentje kunt doen, maar dat het teamverband altijd voorop moet staan.” Waardering spreekt hij in ieder geval voor trainers als Lex Dupuits, Dries Fokkens en Juup Adriolo.

In vrijwilligerswerk bij een voetbalclub kun je veel uren kwijt. Onze vrijwilliger verhaalt: ,,We spelen nogal wat duels in Maastricht en omstreken. Rekening houdende met een uitduel plus twee trainingen en de altijd gezellige “vrijdagavond babbel” in de kantine kom ik toch zeker op een uur of tien per week. Zijn er activiteiten zoals een Kerst-inn, dan is zo’n avond nog eens goed voor een uur of vijf. En dan tel ik de voorbereidingstijd van zeker 24 uur om deze avond tot een succes te maken niet mee.”

,,Maar geeft veel voldoening,” gaat hij verder en: ,,De grootste voldoening haal ik uit het feit dat zich er elk jaar meer dames aanmelden bij team 2 en dat ik inmiddels al 20 jaar een goed gevulde kantine mag begroeten bij mijn ‘weeskindje’, de Kerst-Inn. De vraag stellen waarom Eric juist bij RHBS vrijwilliger is geworden, is eigenlijk een overbodige. ,,Omdat ik hier al sinds 1975 lid ben en ik deze club als mijn thuis beschouw, waar ik iedereen ken en iedereen mij kent. Maar vooral omdat ik hier enorm gewaardeerd wordt.”

Het humeur van Eric Roufs zal ongetwijfeld wel eens aan schommelingen onderhevig zijn. Sportieve prestaties hebben er echter geen invloed op. Plezier staat voor hem voorop. Zitten het sportief eens tegen, wordt er even ‘gemokt’, maar dan gaat hij weer snel verder met plezier maken. In 2015 was Eric aan zijn 40-jarig jubileum bij RKHBS toe. Als het aan hemzelf ligt volgt over zo’n 8 jaar het gouden jubileum. In 2025 immers zou hij 50 jaar bij de club betrokken zijn.

Dan de vraag of hij nog andere hobby’s heeft. Eric vertelt, ook enthousiast: ,,Als ervaren reisadviseur is reizen natuurlijk een enorme hobby. De Verenigde Staten, dat is mijn thuisland. Maar inmiddels heb ik meer dan 50 landen mogen bezoeken vanaf de Noordpool tot Zuid-Afrika en vanaf Hawaï tot Australië. Een andere hobby is Roda JC. Sinds 1973 ga ik naar Roda JC, in goede en slechte tijden wel te verstaan. Ik schrijf hier ook voor het clubblad. Een verder ben ik verslaafd aan quizzen. Zelf een quiz maken vind ik geweldig, maar ik speel ook zo’n 80 quizzen per jaar. Zo ben ik elke maandagavond in Café Pelt en speel ik in drie verschillende teams bij popquizzen. Want muziek is een enorme hobby van mij, en dan met name de muziek uit de 60- tot 80-er jaren. Je weet wel, de tij waarin nog echte muziek werd gemaakt. Tegenwoordig ……”

Foto’s uit het archief van Eric Roufs en Foto’s®parkstadactueel/Lucho Carreno