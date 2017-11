Seizoensopening C.V. de Vlavrèters zondag 12 november 2017 14:11 uur 

Redactie van Parkstadactueel |

Zodra het Burgemeester van Grunsvenplein in Heële wordt getransformeerd in een immens feestplein, waar alle Heëlesje vastelaovendsgekke en natuurlijk ieder ander die dat wil Aod op Nuj zullen vieren, dan weet je dat de opening van het carnavalsseizoen door C.V. de Vlavrèters niet lang op zich laat wachten.

En hoewel C.V. de Vlavrèters jaarlijks promoot dat carnaval een feest van tradities is, moeten we al bij die seizoensopening van een traditie afwijken. Niet op zaterdagavond maar op zondagmiddag zullen we dit jaar het carnavalsseizoen feestelijk openen. De locatie blijft heel vertrouwd, Café Teerling, nog steeds bij Jelle en Susan.

Natuurlijk worden Prins Paul I, Jeugdprins Rens I en Bloemenmeisje Selin die middag opnieuw geïnstalleerd zodat zij nog een aantal keren flink kunnen vlammen. Ook de leden van de Raad van 11 doen hun inmiddels vertrouwde sjuutje weer op. Minder vertrouwd is dat voor de Oud Prinsen want, nadat de leden van de Raad van 11 vorig jaar in het nieuw zijn gestoken, zullen nu ook de Oud Prinsen schitteren met een nieuw hoofddeksel.

C.V. de Vlavrèters mag dit jaar vijf nieuwe leden verwelkomen. De bekendste daarvan is waarschijnlijk Kapelaan Rick Blom, ergens in het vorige seizoen is hij informeel al lid geworden van de Raad van 11. Tijdens deze seizoensopening wordt hij officieel aan Welte -Bensroa voorgesteld. Na het afgelopen seizoen is ook Roger Winthagen geen onbekende meer, hij is immers de enthousiaste adjudant van Prins Paul I. Ook Erwin Blezer, Peter Consten en Joep de Esch zullen van dit seizoen onze Raad van 11 gaan versterken!

Het hoort erbij maar een seizoensopening is natuurlijk meer dan louter formaliteiten, er wordt op deze zondagmiddag vanzelfsprekend ook gewoon carnaval gevierd. En heb je nog wat moeite om op gang te komen zo vroeg in het seizoen, DJ Tim en een aantal Heerlense artiesten zullen ons uitnodigen tot menig polonaise of sjoenkelwals. Kun je na het lezen van dit bericht een reden bedenken om er niet bij te zijn!

Traditioneel proclameert C.V. de Vlavrèters haar nieuwe prins op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar. In 2018 is dat op vrijdag 5 januari.

www.cvdevlavreters.nl

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno