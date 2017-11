Zondag 5 november Gene Tayler in het cultuurhuis

De Blueslegende Gene Taylor speelt sinds 1962 piano en reeds als zestienjarige jongen trad hij in Los Angeles op samen met zwaargewichten als Big Joe Turner, T-Bone Walker, Pee Wee Crayton en Lowell Fulson.

Zijn discografie bevat ruim 40 albums die hij opnam met zijn vaste bands of als gast bij oa. Charlie Musselwhite, Doug Sahm, Junior Watson en John Hammond. Ook is hij te horen op de legendarische live-plaat King King van The Red Devils. Gene Taylor maakte deel uit van Canned Heat, The Blasters en de bands van Kim Wilson en James Harman. Maar meest bekend is hij als lid van The Fabulous Thunderbirds.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis Heerlen