Levensbomenbos Kerkrade booming

Redactie van Parkstadactueel |

Het Levensbomenbos Kerkrade is een groot succes. Tijdens het eerste adoptiemoment zijn er meer dan 300 bos- en fruitbomen geadopteerd. Van de beschikbare bomen zijn zelfs alle tamme kastanjes, zomereiken, zilverlindes en bergesdoorns geadopteerd.

Inwoners van Kerkrade hadden tussen 25 september en 13 oktober de tijd om voor 30 euro een boom te adopteren. De geadopteerde boom kan bijvoorbeeld geplant worden door een (groot)ouder van een pasgeboren kind, voor een huwelijk, maar ook ter nagedachtenis aan een dierbaar persoon.

Plantdag.Het Levensbomenbos Kerkrade krijgt vorm tijdens de plantdag op zaterdag 25 november. Op deze dag krijgen adoptanten tussen 10.00 uur en 15.00 uur de gelegenheid om hun geadopteerde boom persoonlijk te planten in het Levensbomenbos op het plateau tussen de Hamstraat en de Parallelweg. De adoptanten ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor de plantdag, vergezeld door een boomlabel en boomcertificaat als bewijs van adoptie.

Adoptie 2018.De inschrijving om een boom te adopteren is op dit moment gesloten. In de tweede helft van 2018 gaat de inschrijving weer open, zodat de overige bomen in het Levensbomenbos Kerkrade geadopteerd kunnen worden. Er zullen dan nog een kleine 100 bomen beschikbaar zijn ter adoptie. Hierover zal tijdig gecommuniceerd worden.

“Verbinding” Wethouder Jo Bok (Buitenring) toont zich verheugd met het grote aantal geadopteerde bomen: “Het Levensbomenbos zorgt voor een mooie verbinding tussen natuur en stad. Het wordt een uniek gebied in Kerkrade.” Wethouder Tim Weijers (openbare ruimte) vult aan: “Het initiatief vanuit onze gemeenteraad om te komen tot het Levensbomenbos hebben we voortvarend opgepakt en heeft zich letterlijk en figuurlijk geworteld in Kerkrade.”