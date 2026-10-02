Math luistert: Froukje opnieuw sterk met ‘Kijk Je Naar Mij?’

Froukje bracht op 2 oktober 2026 haar tweede album Kijk Je Naar Mij? uit. Haar eerste cd werd in Nederland plaat van het jaar en het meest gestreamde Nederlandse album van 2024. Ook won ze daarvoor onder meer een Edison. Dat vond ik dan ook zeer terecht.
Sinds kort luister ik voor Parkstad Actueel naar nieuwe muziek, releases en artiesten die volgens mij de moeite waard zijn. Als groot muziekliefhebber let ik daarbij vooral op wat mij raakt en welke teksten blijven hangen.
Schenk mij de droogte
Ik heb dat nodig
Zonder dorst
Ben ik overbodig”
Zingt Froukje op haar debuut.
Wat weet ik nou van oorlog
Dat abstracte fenomeen
Laat mij er dus maar buiten
Da’s het best voor iedereen”
Zingt ze nu.
Het zijn parels van zinnen en precies zoals ik het verwachtte en heb gekregen.
Froukje stond in 2024 ook op Pinkpop, waar ze haar elektronische pop combineerde met rustigere en meer gevoelige momenten. De reviews waren heel hoog.
Kijk Je Naar Mij? is verkrijgbaar op cd en vinyl. Bestel de cd Kijk Je Naar Mij? van Froukje in haar eigen webshop.
Lees ook: Meer bezoekers en eindelijk zon tijdens Pinkpop zaterdag
Archieffoto: Froukje tijdens Pinkpop 2024. Foto: Lidia Carreno Photography.
About The Author
Advertentie
Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel
Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.
Bekijk Amazon.nl
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?
Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.
Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur
Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.
Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Alles voor sport en beweging
Ontdek sportkleding, schoenen en materialen voor meer dan 70 sporten bij Decathlon.
Bekijk het aanbod
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek Lunzo DE
Shop uit een groot assortiment bij Lunzo DE, met gratis verzending op alle producten.
Bekijk Lunzo DE
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Amazon Prime 30 dagen gratis proberen
Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis en ontdek onder meer snelle bezorging en Prime Video.
Probeer Amazon Prime
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Prime Video 30 dagen gratis proberen
Stream films en series via Prime Video en probeer de dienst 30 dagen gratis.
Bekijk Prime Video
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.