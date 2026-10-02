Math luistert: Froukje opnieuw sterk met ‘Kijk Je Naar Mij?’

Froukje bracht op 2 oktober 2026 haar tweede album Kijk Je Naar Mij? uit. Haar eerste cd werd in Nederland plaat van het jaar en het meest gestreamde Nederlandse album van 2024. Ook won ze daarvoor onder meer een Edison. Dat vond ik dan ook zeer terecht.

Sinds kort luister ik voor Parkstad Actueel naar nieuwe muziek, releases en artiesten die volgens mij de moeite waard zijn. Als groot muziekliefhebber let ik daarbij vooral op wat mij raakt en welke teksten blijven hangen.

Schenk mij de droogte

Ik heb dat nodig

Zonder dorst

Ben ik overbodig”

Zingt Froukje op haar debuut.

Wat weet ik nou van oorlog

Dat abstracte fenomeen

Laat mij er dus maar buiten

Da’s het best voor iedereen”

Zingt ze nu.

Het zijn parels van zinnen en precies zoals ik het verwachtte en heb gekregen.

Froukje stond in 2024 ook op Pinkpop, waar ze haar elektronische pop combineerde met rustigere en meer gevoelige momenten. De reviews waren heel hoog.

Kijk Je Naar Mij? is verkrijgbaar op cd en vinyl. Bestel de cd Kijk Je Naar Mij? van Froukje in haar eigen webshop.

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Archieffoto: Froukje tijdens Pinkpop 2024. Foto: Lidia Carreno Photography.

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