Dutch Mountain Film Festival sluit af: programma zaterdagavond en zondag

HEERLEN – Het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) beleeft zijn slotweekend. Zaterdagavond 14 november en zondag 15 november 2026 staan in Heerlen nog bergfilms, literatuur, kunst en buitenactiviteiten op het programma. Een overzicht van wat bezoekers nog kunnen beleven.

Zaterdagavond 14 november: films in Quatro Cinema

In Quatro Cinema draaien zaterdagavond films in twee zalen.

Zaal 3

19.00–20.30 uur: Under the Spell of Quartz Crystals

Under the Spell of Quartz Crystals 21.15–23.15 uur: Gremo! en Whispers in the Woods

Zaal 4

19.00–20.30 uur: Silver

Silver 21.15–23.15 uur: Gremo! en Forêt Ivre

In het New Regional Bauhaus zijn zaterdag tot 22.00 uur ook de doorlopende projectie Mountains of the Moon en de installatie Leave no Trace te zien.

Zondag 15 november: films en activiteiten

Quatro Cinema

13.30–15.00 uur: Shaped by Land en Find Mòr

Shaped by Land en Find Mòr 15.30–17.00 uur: Glacier Fever en Árru

Wandelen en fietsen

09.00 uur: start van de Summit 2 Summit Ride bij het New Regional Bauhaus.

start van de Summit 2 Summit Ride bij het New Regional Bauhaus. 09.30–16.30 uur: Award Walk, een wandeling van Würselen naar Heerlen.

Literatuur en exposities

11.45–13.15 uur: Bergen & Boeken & Brunchen in het New Regional Bauhaus, met De Terugkeer van de Bever.

Bergen & Boeken & Brunchen in het New Regional Bauhaus, met De Terugkeer van de Bever. 13.15–17.00 uur: Mountains of the Moon en Leave no Trace in het New Regional Bauhaus.

Mountains of the Moon en Leave no Trace in het New Regional Bauhaus. 13.00–17.00 uur: foto-expositie Het vele sterven van Johann Pongratz, 1915-1918 in DOKA aan de Promenade 43 in Heerlen.

Internationaal bergfilmfestival

De zestiende editie van het Dutch Mountain Film Festival vindt plaats van 6 tot en met 15 november 2026 in Heerlen, Aken en omgeving. Het festival combineert internationale bergfilms met tentoonstellingen, literatuur en outdooractiviteiten.

Het actuele programma en informatie over tickets zijn te vinden via het officiële programma van het DMFF.

Bron: Dutch Mountain Film Festival.

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