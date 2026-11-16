Jarenlang pijn zonder antwoorden: Inge Pirovano vertelt haar verhaal in boek Ongehoord

Jarenlang leven met lichamelijke klachten en pijn, zonder duidelijkheid over de oorzaak. Het overkwam Inge Pirovano, die al vanaf haar elfde levensjaar een medische zoektocht doormaakte. Uiteindelijk kreeg ze de diagnose Chiari type 1. Haar ervaringen heeft ze vastgelegd in haar autobiografische boek Ongehoord, waarvan inmiddels de voorverkoop is gestart.
Met haar boek wil Inge niet alleen haar eigen verhaal delen, maar ook aandacht vragen voor mensen die langdurig met onverklaarde klachten rondlopen en zich niet gehoord voelen.
Wat begon als een manier om haar eigen ervaringen te verwerken, groeide uit tot een boek waarmee ze anderen herkenning en steun hoopt te bieden.
Achter iemand die ogenschijnlijk gewoon functioneert in het dagelijks leven, kan een ingrijpend en vaak onzichtbaar verhaal schuilgaan. Juist dat wil Inge met Ongehoord onder de aandacht brengen.
Boek nu in de voorverkoop
De eerste exemplaren van Ongehoord zijn inmiddels besteld. Wie meer wil weten over Inge Pirovano, haar verhaal of haar boek, kan terecht op haar website.
Meer informatie: www.ingepirovano.nl
Het boek bestellen: Pre-order Ongehoord
Bron: Inge Pirovano.
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