Door Peter Trompetter

Het heeft even geduurd, maar na jaren van leegstand wordt er eindelijk weer gebouwd op een van de bekendste plekken van de Hoofdstraat in Kerkrade. Waar vroeger dokter P. Hamers zijn huisartsenpraktijk runde en daarnaast generaties Kerkradenaars uitgingen in Disco Bel Air, staan nu de graafmachines en damwanden voor het nieuwe appartementencomplex Hof van Rode.

Van dokterspost en dansvloer naar appartementencomplex

Wie hier vroeger langsliep, kent het beeld nog precies. Op nummer 28 stond de mooie, statige doktersvilla uit 1908 waar eerst dokter Rijcken en later dokter Hamers jarenlang hun praktijk bestierden. Een vertrouwd adres voor Kerkrade. Direct daarnaast, op nummer 30, zat Disco Bel Air. In de tijd dat de Hoofdstraat nog bruiste van het uitgaansleven, met zaken als Drop Inn, Hubertushuis en D’r Londener om de hoek, was Bel Air een begrip in de hele regio.

In 2003 ging de villa van Hamers tegen de vlakte. Er lagen grootse plannen op tafel: het centrum moest op de schop en er zou een nieuwe doorbraak en verbinding komen richting de Marktstraat. Nadat Bel Air na de grote brand van 2008 ook definitief verdween, bleef er een braakliggend terrein achter.

Geen straat, geen rotonde, maar appartementsgebouw

Van die geplande verbindingsweg naar de Marktstraat is in de afgelopen jaren niets terechtgekomen. Ook een nieuwe rotonde voor het verkeer komt er hier niet. De plannen zijn bijgesteld en de straatwand aan de Hoofdstraat wordt nu gewoon weer netjes dichtgebouwd.

Op het terrein verrijst Hof van Rode: een complex met 29 levensloopbestendige koopappartementen. De woningen krijgen alles wat je vandaag de dag mag verwachten, van vloerverwarming en een warmtepomp tot een lift, een eigen berging en parkeren op eigen terrein. Als alles volgens planning loopt, wordt het gebouw in het tweede kwartaal van 2027 opgeleverd.

Na jaren kijken tegen een leeg terrein en schuttingen is het een flinke opsteker voor de Hoofdstraat. Geen nieuwe straat dus, maar wel weer woningen en reuring op een plek met een rijke Kerkraadse geschiedenis.

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Meer over de planning: Gemeente Kerkrade over Hof van Rode.

© Peter Trompetter Fotografie

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