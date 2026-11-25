MIJNSTREEK – De geboortezorg in de Mijnstreek moet dichter bij huis komen. Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, huisartsen, de GGD en Zuyderland werken daarvoor samen. Een deel van de zorg is al veranderd. Daarnaast zijn er plannen voor suikertesten bij lokale prikposten en een verloskundige post.

Samenwerking rond zwangeren

Volgens Zuyderland telt Zuid-Limburg relatief meer zwangeren in een kwetsbare situatie dan gemiddeld in Nederland. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgprofessionals af. De betrokken zorgverleners hebben daarom een gezamenlijke visie opgesteld waarin de zwangere en haar gezin centraal staan.

“We willen dat elke zwangere in deze regio goede zorg krijgt. Waar ze ook woont, wat haar achtergrond ook is. Dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar het moet”, zegt Joeri Gilissen, afdelingsmanager van het Geboortecentrum van Zuyderland.

Geboortezorg in de Mijnstreek verandert al

De eigen verloskundige blijft gedurende de zwangerschap betrokken, ook wanneer een zwangere om medische redenen onder controle staat bij een gynaecoloog. Zwangeren met een hoger risico kunnen een deel van hun echo’s laten maken bij een echocentrum in de buurt.

Voor gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, werken zorgverleners via Kansrijke Start, onderdeel van Trendbreuk Zuid-Limburg, samen met gemeenten en wijkteams.

Suikertest bij een prikpost in de buurt

Verloskundigen en gynaecologen willen de test op zwangerschapsdiabetes (OGTT) dichter bij huis organiseren. Volgens het plan vraagt de verloskundige de test aan en ontvangt zij rechtstreeks de uitslag. Bij een afwijkende uitslag begeleidt de verloskundige de zwangere doorgaans verder. Als medicatie nodig is, volgt ziekenhuiszorg.

“De suikertest is belangrijk, maar je hebt er geen gynaecoloog voor nodig. Doen zwangeren de test in de buurt, dan scheelt hun dat een rit naar het ziekenhuis”, zegt Jonas Ellerbrock, gynaecoloog in het Geboortecentrum van Zuyderland.

Plannen voor een verloskundige post

Ook wordt gewerkt aan een plan voor een verloskundige post voor klachten die snel beoordeeld moeten worden tijdens of kort na de zwangerschap. De eigen verloskundige of gynaecoloog zou patiënten daarnaar kunnen verwijzen.

Op de post kan een verloskundige onderzoek doen, bijvoorbeeld met een hartfilmpje van de baby (CTG) of een echo. Bij twijfel overlegt de verloskundige met de gynaecoloog. Wanneer specialistische beoordeling nodig is, volgt verwijzing naar het ziekenhuis.

“Met de verloskundige post willen we de zorg dichter bij de zwangere brengen. Veel klachten kan een verloskundige goed beoordelen. Daarvoor hoef je niet altijd naar de gynaecoloog, en dat maakt de drempel lager”, zegt Claudia Brouwers, verloskundige en bestuurslid van de Verloskundige Coöperatie Zuid-Limburg.

Vast aanspreekpunt blijft behouden

De eigen verloskundige of gynaecoloog blijft het vaste aanspreekpunt. Over de locatie, werkwijze en financiering van beide nieuwe initiatieven moeten de zorgverleners nog afspraken maken. De plannen zijn dus nog niet definitief.

Meer informatie: Zuyderland.

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Bron: Zuyderland, persbericht 23 november 2026.

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