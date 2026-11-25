KERKRADE – Kerstwereld Kerkrade staat dit jaar opnieuw in het teken van goede doelen. Tijdens de weekenden van 11 tot en met 13 en 18 tot en met 20 december 2026 verandert Abdij Rolduc in een sfeervol kerstdorp. Rotary Club Kerkrade maakt nu de eerste twee begunstigden bekend: het project Meer Harmonie in de Samenleving en beweegtuin D’r Wiebeljaat in Eygelshoven.

Een groot deel van de opbrengst van het kerstevenement gaat naar goede doelen in de regio.

Kerstwereld Kerkrade steunt muzikale ontwikkeling van kinderen

Dankzij het project Meer Harmonie in de Samenleving (MHIDS) krijgen basisschoolkinderen in verschillende Parkstadgemeenten, waaronder Kerkrade, de kans om buiten schooltijd gratis hun muzikale talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Tijdens workshops ontdekken kinderen welk instrument of welke muzikale activiteit bij hen past. Zo kan een eerste kennismaking uitgroeien tot een blijvende hobby, een nieuwe vriendschap of een passie voor het leven.

Het project werkt samen met scholen, gemeenten, culturele partners en maatschappelijke organisaties. Met de bijdrage ondersteunt Rotary Club Kerkrade gelijke kansen voor kinderen.

D’r Wiebeljaat in Eygelshoven

In verpleeghuis De Laethof bevindt zich beweegtuin D’r Wiebeljaat. Zowel bewoners als buurtbewoners maken er drie keer per week gebruik van. Vrijwilligers zorgen voor begeleiding en na afloop drinken bezoekers samen koffie.

Onlangs zijn verschillende toestellen afgekeurd. De vrijwilligers vrezen dat bezoekers daardoor afhaken en een waardevolle ontmoetingsplek verloren gaat. Met een deel van de opbrengst draagt Rotary Club Kerkrade bij aan het behoud van deze ontmoetingsplek.

Kerst bij Abdij Rolduc

De organisatie maakt later bekend welke andere goede doelen een bijdrage ontvangen. Meer informatie over het evenement staat op www.kerstwereldkerkrade.nl.

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Bron: Rotary Club Kerkrade / Kerstwereld Kerkrade, persbericht 24 november 2026.

Beeld: AI-illustratie gemaakt door ChatGPT, geïnspireerd op Abdij Rolduc. Geen authentieke foto van het evenement.

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