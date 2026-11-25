Hallo Redactie van ParkstadActueel

Redactie van PA: Callie Steijaert

Korte redactionele intro: zoals al vele jaren vanzelfsprekend is wordt bij C.V. Bokkeriejesj anno 1898 van Heerlerheide, c.q. Groeët Ghen Heij, op grootse wijze haar nieuwe prins-carnaval uitgeroepen, geïnstalleerd en geproclameerd. Ook dit jaar, op zaterdag 22 november jl. was het niet anders. Vond een aantal jaren geleden de prinsuitroeping nog steevast op de eerste zondag van het nieuwe jaar gehouden Hier is enkele jaren geleden verandering ingekomen en werd, in samenwerking met de ex-prinsen vereniging, de uitroeping verplaatst naar november, zoals ook dit jaar 2026 het geval was. Ook hiertoe succes en sjpass en plezeer verzekerd. De redactie van ParkstadActueel heeft dit jaar gemeend om eens de nieuwe prins-carnaval zelf aan het (uitvoerige) woord te laten. Veel leesplezier dus.

Prins Remco aan het woord:”Vasteloavend in d’r kop, mit d’r Bok vuurop”.”Onder dat motto gaat ’t mooiste feestje van het jaar nu écht van start. ‘Mit d’r Bok vuurop’, iets wat voor mij, net als voor vele Hedsjers niet weg te denken is. Ik voel me dan ook al mijn hele leven een echte Bok. Daarom ben ik extra sjtolz dat ik als 27-jarige Hedsjer jong dit jaar voorop mag gaan als jullie hoeëglustigheed tijdens de vasteloavend.





Ik ben in 1999 geboren op de Bremstraat in ‘t midden van os Groeët Ghen Heij. Na 3 jaar verhuisden we naar de Kampstraat waar ik verder opgroeide. Hier heb ik een enorm warme jeugd gehad samen met mijn broer Ivo, in ons liefdevolle gezin van André en Edith Wijnen.



Carnaval vieren en ’t echte ‘Bokke-geveul’ beleven is mij met de paplepel ingegoten. Met mam mee in de optocht, met opa en oma langs de kant klumpkes vangen of met pap als kleen menneke al stiekem mee op de Bokkewagen. Als ik er maar bij kon zijn.

Dat Bokkeriejesj anno 1898 bloed begon overigens al veel eerder te stromen binnen de familie. Eind jaren 70 trad Opa Jacob (zaliger) toe bij de raad-van-elf van de Bokkeriejesj. Begin jaren 90 volgde pap ook als raadslid van de Bokkeriejesj en trad hij in de voetsporen van opa. Ze waren enkele jaren samen lid van de raad. Toen opa het wat rustiger aan ging doen, volgde voor pap vele intensieve jaren als onder andere secretaris en later als voorzitter. Pap kreeg voor zijn jarenlange inzet mooie erkenningen zoals ‘De Bok mit de gouwe heuere’ en draagt inmiddels met gepaste trots de titel Ieëre-vuurzitter.

Tegenwoordig zet hij zich (weliswaar wat meer op de achtergrond) nog steeds in voor de vereniging.

Ook mijn broer Ivo trad in 2017 toe tot de raad en werd in 2019 uitgeroepen als jubileumprins tijdens het 11×11 jarig jubileum. Ik heb toen al met enorm veel trots mogen meegenieten. Toen mij dit jaar dé vraag gesteld werd en ook voor mij een lang gekoesterde jongensdroom uitkwam, hoefde ik dan ook niet lang na te denken en wist ik zeker dat ik dit samen met mijn broer Ivo als adjudant wilde gaan beleven.

Met bijna 50 jaar Bokkeriejesj-ervaring binnen de familie zit het dus wel goed en gaan we er dit jaar een onvergetelijk feestje van maken!



Mijn basisschooltijd heb ik doorgebracht op De Ganzerik waarna de middelbareschooltijd volgde op het Herlecollege. Ik was geen studiebol maar wist vastberaden dat ik snel aan het werk wilde. Autotechniek en in het bijzonder het vak van schadehersteller heeft mij altijd beziggehouden. Na mijn middelbareschooltijd ben ik in die richting dan ook een studie gaan volgen in Boxtel waarbij ik gedeeltelijk ook al praktijkervaring opdeed in het bedrijfsleven. Na een viertal jaren in loondienst deed zich een overnamekans voor in Schimmert en zo ontstond mijn eigen onderneming; Wijnen Autoschade & Spuitwerken.



Van hieruit sta ik dagelijks dus graag voor iedereen klaar en stuur ik klanten weer veilig en schadevrij met hun voertuig de weg op, of geef ik een voertuig of interieur graag een ander kleurtje. Mijn werk voer ik dus al ruim 10 jaar met heel veel passie uit, waarvan inmiddels al ruim 6,5 jaar als zelfstandig ondernemer.



In mijn jeugd ben ik actief geweest bij meerdere Heerlerheidse verenigingen, zoals Koninklijke Fanfare St. Joseph en R.K.S.V. Groene Ster. Uiteindelijk heb ik mijn passie gevonden in de wielersport waaraan ik met veel energie het grootste gedeelte van mijn jeugd heb gespendeerd. Uiteraard zal ik wel alle Heerlerheidse verenigingen altijd blijven bezoeken en draag ik ze een enorm warm hart toe.

Tegenwoordig spendeer ik de spaarzame uurtjes die ik niet aan het werk ben graag met familie en vrienden. Ik vind het leuk om een potje te paddelen, een lekker hapje te gaan eten en drink natuurlijk ook graag een biertje bij de lokale horeca.

In 2018 leerde ik Britt kennen, ’n echt Broenssems-meedje, waarmee ik tegenwoordig al bijna 9 jaar lief en leed deel. Samen zijn we dan ook al een tijdje bezig met de bouw van ons eigen huis (ja sorry Heëlehei) aan de Oelehoven in Brunssum waarin we medio 2027 onze intrek nemen. Maaaar… ‘Ze kinne mich oet Heëlehei hoale, maar Heëlehei noeits oet mich!’



Laat dat ook een mooi bruggetje zijn naar de vasteloavend van 2026/2027. Het maakt namelijk niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Iedereen is uniek op zijn eigen manier en verdient het om gezien, gehoord en geaccepteerd te worden.

Oad of jonk, krank of gezonk, alles deet mit! En de carnaval is een ideaal moment om onder dat masker of dat loagske schmink iedereen even gelijk te laten zijn. Want vasteloavend vierse samen.



We gaan de komende weken ons dorp weer mooi op de kaart zetten samen. Ik ben een groot voorstander van mensen met elkaar in verbinding brengen. En ik vind het dan ook prachtig om te zien dat die verbinding een grote rol speelt binnen de gemeenschap op Groeët Ghen Heij. Dit is waar ons kleine dorpje groots in is!

Denk hierbij aan de prachtige evenementen die georganiseerd worden op Heerlerheide. Zoals de waanzinnig gave 2e editie van het zomerfestival die we samen hebben beleefd in augustus. Maar ook de samenwerking tijdens de carnaval van vele Heerlerheidse verenigingen binnen het overkoepelend orgaan dat ervoor zorgt dat het fundament alleen maar sterker wordt. Of neem de prachtige ontwikkelingen die de Stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij heeft doorgemaakt de afgelopen jaren om de jeugd optimaal te betrekken bij de vasteloavend. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Een dikke pluim aan iedereen die er zo veel tijd en energie in steekt om Heelehei gruetsj te maken op zichzelf. Want vergeet niet, delen is vermenigvuldigen. En loopt iets even niet, laten we ons dat vooral houden aan het credo: ‘Kal d’r euver mit ’n pilske aan de teek, mer mak veural ginne zeek!’

Ik kijk er enorm naar uit om samen met prinses Sabrina I, de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses er een onvergetelijke carnaval van te gaan maken. Al is het een heel kort seizoen, er staat een heleboel te gebeuren. Naast de gebruikelijke agenda strijkt op vrijdag 8 januari ook de finale van de 15e editie van het CMC-Alaif weer neer in het Corneliushuis. Extra bijzonder dat zij dit jaar weer voor een samenwerking met de Bokkeriejesj gekozen hebben nadat in 2019, in het regeringsjaar van mijn broer, het ook een fantastische avond was op Heerlerheide. Het zullen ongetwijfeld allemaal hoogtepunten worden, met als apotheose op maandag 8 februari de Groeëte Hedsjer optoch. Samen met de Bokkeriejesj zetten we Ghen Heij duchtig op d’r kop en ik hoop u allemaal te mogen begroeten tijdens de vele festiviteiten”.

Foto Kaldenbach en seizoenslogo De Bokkeriejesj Redactie van ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert







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