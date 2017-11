Dames 1 van HC Nova naar de volgende ronde.

Laura van de berg/HC Nova dames 1 |

Gisteren stond onze eerste bekerwedstrijd in de Silvercup op het programma tegen Shot dames 1. Shot is een studententeam uit Tilburg en spelen in de reguliere competitie in de 3e klasse. We wilden heel graag door naar de volgende ronde en moesten dus met zijn alle hard aan het werk!

Nadat we een aantal stukjes van de wedstrijd van afgelopen zondag gekeken hadden zijn we de kou in gegaan en begonnen we goed aan de wedstrijd. We hadden veel balbezit en speelden de bal goed rond. Ook kwamen er genoeg kansen voorin, maar omdat Shot daar als een soort muur stond te verdedigen met 11 man, bleef het doelpunt in de 1e helft uit.

We wisten dat we een stuk beter waren en dat het doelpunt uiteindelijk wel zou vallen als we gewoon ons eigen spel zouden spelen. Vlak na het begin van de 2e helft haalde Joëlle mooi de bal uit de lucht en speelde hem door naar de 2e paal, waar Esmée hem er goed intikte. Nu de kop eraf was viel het 2e doelpunt ook vrij snel, Meike flatste hem mooi hard de cirkel in en het was Esmée die hem nog aanraakte, waardoor de bal het hoekje inging. 2-0. We bleven goed doordrukken, Shot kwam niet echt gevaarlijk over onze 23 heen en Mandy had dus weinig te doen.

Halverwege de 2e helft zorgde (kleine) Meike nog even voor een strafbal, die Malou mooi het net inpushte. 3-0 is ook meteen de einduitslag. We hebben goed gespeeld en zijn benieuwd wie we als volgende treffen in de Silvercup!

Komende zondag spelen we thuis tegen Drunen dames 1, waar we echt punten moeten pakken. We kunnen jullie support goed gebruiken, dus hopelijk tot zondag langs de lijn!

Archieffoto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno