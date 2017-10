Vrouwen van Weltania winnen verdiend van WDZ vrouwen

Monique Luijten/Weltania VR1 |

Zondag vroeg was het programma; Weltania Vr1 tegen WDZ Vr1.

Op papier voor Welten geen makkelijke tegenstander, gezien de eerste positie van WDZ in de poule. Het begin was iets wat onrustig maar aan beide kanten geen grote kansen. De dames van WDZ zetten goed druk op Welten maar een klein kwartiertje voor rust was het Chantal die knap scoorde uit de corner.Na de rust gingen beide teams er weer voor.

Het welbekende dipje van Welten was ook vandaag aanwezig wat resulteerde in dat WDZ een aantal keer goed doorkwam en bijna de 1-1 scoorde. Goed teamwork en vooral knap keeperswerk kon dit voorkomen waardoor Welten de jacht opende op de 2-0. Deze werd ook gemaakt door Sharon met een mooie schuiver in de verre hoek en uiteindelijk mocht ze ook de 3-0 en de 4-0 op haar naam schrijven.

Hopelijk heeft Welten vanaf nu het wisselvallig begin van het seizoen achter zich gelaten en kunnen ze zich bovenin mengen voor de eerste plek.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno voor meer foto’s Weltania VR1-WDZ VR1 op deze link.