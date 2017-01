Een inspirerend tafelgesprek met Camiel Simonis.

Wie is Camiel Simonis?

– Ik ben Camiel Simonis, ik ben 17 jaar en ik kom uit Heerlen. Ik zit op 5 Havo op het Bernardinus College en zit dus nu in me eindexamen jaar. Mijn hobby’s zijn voetballen en snowboarden. Buiten dat doe ik ook nog aan fitnessen en ga ik veel uit met vrienden. Verder ben ik ook nog voetbal trainer van de E4 van Bekkerveld.

Kun je iets meer vertellen over je studie en je ambities ?

– Ik zit dus nu in me eindjaar op Bernardinus. Nadat ik dat heb afgerond wil ik een tussenjaar gaan nemen. Waarin ik veel ga werken, maar waar ik ook misschien voor een paar weken naar het buitenland ga. Daarna denk ik dat een een studie ga volgen in de economische richting, ik weet nog niet welke studie. (Maar daar heb ik nog tijd genoeg voor)

Van waar je interesse voor een project in ‘ scholen voor scholen ?

– mijn interesse voor ‘Scholen voor scholen’ begon toen vorig jaar een paar vrienden van me naar Peru zijn gegaan. De verhalen van die mensen hadden mij zo overtuigd dat ik me meteen had aangemeld voor de info avond. Op die info avond werd ik alleen maar nog enthousiaster en had ik me meteen aangemeld.

Kun je wat meer vertellen over het project in Mongolie?

– we gaan een aantal dingen doen zoals trekken over toendra, wonen in een boeddhistisch klooster, wonen bij nomadenfamilie, hoofdstad bezoeken en lotus children centre. Maar ik laat het me vooral allemaal op me af komen en ga het gewoon beleven samen met m’n mede reizigers.

Wat hoop je te bereiken met je initiatief ?

– het initiatief dat ik heb genomen is dat ik een sponsordiner ga organiseren op 18 februari. Met dat sponsordiner hoop ik tot mijn doel te komen om €1800 op te halen. Tijdens die avond is er ook een veiling waar we allerlei producten/diensten veilen. Verder probeerden we ook nog geld te collecteren met de groep in de stad tijdens de kerstdagen en we gaan een feest organiseren in de nieuwe nor.

Foto’s Lucho Carreno