‘Te weinig ambtenaren kosten tijd en geld’

“Als groot attractiepark in Landgraaf timmeren we hard aan de weg om ons duidelijk op de kaart te zetten. Probleem dat daar nu bij opdoemt is dat het allemaal wat lang duurt voordat bijvoorbeeld een vergunning rond is. Dat is geen onwil van de gemeente, maar is vooral terug te voeren op gebrek aan menskracht en ook kennis.”

“De gemeente is vaak gedwongen een beroep te doen op tijdelijke inhuurkrachten en bij ingewikkelde onderwerpen, zoals wijziging van bestemmingsplannen, betekent dit dat je eigenlijk weer alles van voren af aan moet uitleggen. Dat kost tijd en geld en levert vertragingen op.

Voor een onderneming is het belangrijk dat je snel en zonder veel dralen bij de gemeente terecht kunt. Die contacten zijn in Landgraaf en in Heerlen, waar we de overdekte speeltuin Kinderstad exploiteren, net zo goed.

In principe maakt het voor ons niet uit of Landgraaf en Heerlen samengaan of niet. Wij komen uit Leeuwarden en zijn te nuchter en te recht voor z’n raap om ons te laten meeslepen in allerlei deelbelangetjes. Uitgangspunt voor ons is dat een gemeente met een ondernemer probeert mee te denken om snel oplossingen te vinden en het vooral niet zoekt in problemen.“