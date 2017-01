Echtpaar Leijtens viert 65-jarig huwelijk in Hoensbroek..

Gisteren bezocht de wethouder Peter van Zutphen het echtpaar Leijtens om hen namens de gemeente te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.

Ze zijn alle twee 93 jaar oud. Ze zijn beiden uit Brabant afkomstig, meneer is altijd gemeenteambtenaar geweest. En in 1962 bij de toenmalige gemeente Hoensbroek gaan werken.

Ze wonen sindsdien in Hoensbroek, in dezelfde woning waar ze in de tijd van de mijnen nog de kolentreinen op het mijnspoor voorbij hoorden komen.

Ze wandelen samen in de buurt, natuurlijk niet als het glad is. Op die leeftijd moet je niet vallen. Ook rijden ze auto. Het is nog prima samen thuis wonen. Met huishoudelijke zorg van Meander waar ze heel tevreden over zijn.

Hun twee dochters en zoon waren er ook bij. We hebben ook gepraat over hoe het nu gaat in Hoensbroek, de aanleg van de buitenring en de langdurige afsluiting van belangrijke wegen in Hoensbroek.

Foto wethouder van Zutphen.