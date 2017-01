Inwoners van ’t Eikske krijgen de kans hun voortuin te ‘vergroenen’ met hulp van de gemeente

Inwoners van ’t Eikske krijgen de kans hun voortuin te ‘vergroenen’ met praktische hulp van de gemeente. Met meer groene voortuinen en extra aandacht voor het openbaar groen krijgt de wijk een positieve en nog vriendelijkere uitstraling. De primeur van deze aanpak is voor ’t Eikske. Bij voldoende animo en als alles naar tevredenheid verloopt, is het de bedoeling dat ook andere Landgraafse buurten kunnen meedoen.

Op woensdag 25 januari is er ’s middags en ’s avonds een inloopbijeenkomst waar inwoners van ’t Eikske over alle praktische zaken van het tuinenproject worden geïnformeerd. Ook het openbaar groen en de wensen vanuit de wijk komen dan aan bod. Het doel van het project is het groen in Landgraaf te behouden en waar nodig te versterken.

Ondersteuning

Waaruit bestaat de hulp die de gemeente in het tuinenplan ‘ikgroenhet’ biedt? Allereerst uit een deskundig en praktisch advies over de vraag op welke manier die voortuin vergroend kan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vervangen van tegels door planten, waarbij de tuin onderhoudsvriendelijk wordt ingericht. Ook biedt de gemeente planten aan om de voortuinen groener te maken. Het Tuinenfestival is komend voorjaar het startsein om letterlijk de schop de grond in te steken. Voor het zover is, wil de gemeente nog met alle geïnteresseerden gaan kijken naar vergelijkbare projecten in omliggende gemeenten.

Het gaat in het plan ‘ikgroenhet’ niet alleen om de voortuinen. De gemeente wil graag aan slag met het openbaar groen. Het gaat dan om kleine ingrepen, zoals het zaaien van wilde bloemen, het planten van bloembollen of een boom. Ideeën van inwoners van ’t Eikske voor dat openbaar groen kunnen tijdens de inloopbijeenkomst worden besproken.

Bijeenkomst

De inloopbijeenkomst is woensdag 25 januari 2017 tussen 14.30 en 19.30 uur in basisschool De Harlekijn, Strijthagerweg 10.