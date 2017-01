Proclamatie Jeugdprins Rens I en  Blómmemeëdje Selin van cv de Vlavreters.

In een bomvol Gemeenschapshuis hebben Welten en Benzenrade op zondag 15 januari 2017 kennis kunnen maken met Rens van Meijel en Selin Rollas die op die dag zijn uitgeroepen tot respectievelijk Jeugdprins Rens I en Blómmemeëdje Selin.

Eerder die middag werd al afscheid genomen van Jeugdprins Robin I en Blómmemeëdje Zara, die het afgelopen seizoen de kinderen van Welte Bensroa voorgingen in menig polonaise. Schrale troost voor Robin is dat hij dit seizoen adjudant is van de kersverse jeugdprins Rens I.

Rens en Selin zitten beiden in groep 6 van de Sint Martinusschool. Het enthousiasme spatte er al af tijdens hun proclamatie en zal alleen maar toenemen de komende weken waarin zij, samen met hun Jeugdraad, menig carnavalsfeestje zullen bezoeken met als enkele van de vele hoogtepunten, het bezoek aan de eigen school op Vlavriedig en de optocht in Welten-Bensroa op carnavalsmaandag.

Op zaterdag 11 februari 2016 hebben Rens I en Selin hun receptie in Café Teerling.

Foto’s Lucho Carreno