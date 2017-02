Provinciaal Platform Minderheden organiseert Politiek debat Maastricht.

redactie van Parkstadactueel |

Op zondag 19 februari vindt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 in Maastricht een politiek debat plaats. Het debat wordt georganiseerd door het Provinciaal Platform Minderheden Limburg (PPM). Diverse Limburgse kandidaten voor de Tweede Kamer nemen deel, afkomstig van de diverse politieke partijen.

Het doel van de gratis toegankelijke bijeenkomsten is om de bevolking in Zuid Limburg meer te betrekken bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Deelnemers

De volgende politici zijn aanwezig in Maastricht. Namens het CDA Mustafa Amhaouch, nummer 15, Franca Eurlings-Tonnaer, nummer 26 op de lijst van D66,

Joost Reinaerts PvdA nummer 33, Ton Heerschop nummer 19 op de SP lijst, Marion vander Kleij namens Groen Links, nummer 26, Chantal Nijkerken-De Haan de nummer 30 van de VVD en Farid El-Khassim die op plaats 12 staat van de verkiezingslijst van Lokaal in de Kamer.

Bart Pastoor van Barticipatie.com is de gespreksleider tijdens dit Limburgse debat.

“Het huidige politieke klimaat in Nederland is op zijn zachts gezegd populistisch. Stemming makerij, bangmakerij, verharding tussen links en rechts en een behoorlijke versnippering. De invloeden van Brexit, vluchtelingenproblematiek, verkiezing Trump, de invloed van Poetin en het gedoe in Brussel spelen hierin een belangrijke rol.”

“Daarbij zijn allochtonen vaak het mikpunt. Kennelijk zijn we uit het oog verloren dat Nederland op het gebied van welvaart, veiligheid en onderwijs aan de top staat in de wereld en dat de gastarbeiders daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd medio vorige eeuw.”

PPM Voorzitter Aissa Meziani, zelf politiek actief, ziet nog een andere reden voor dit politieke debat; “In deze vreemde paradox van ongekende welvaart en negativiteit is het zaak om de democratie in leven te houden. Dat betekent dat mensen in ieder geval zouden moeten gaan stemmen. Daarnaast geldt dat een actieve rol in de politiek voor minderheidsgroeperingen van belang is om die stem te laten doorklinken in de Tweede Kamer. Door zo veel mogelijk mensen de kans te geven met Limburgse kandidaten voor de Tweede Kamer in debat te gaan, proberen wij iedereen bij de politiek en daarmee bij onze samenleving te betrekken.”

Bart Pastoor vult aan: “De kandidaten gaan op deze bijeenkomst in op hun drijfveren en ambities. Gaan in op het dilemma van integrale benadering van onze samenleving versus het recht op eigenheid en de culturele waarden daarvan.

De kandidaten gaan met de zaal in discussie hoe de betrokkenheid van de allochtone kiezer kan worden vergroot en wat de waarde daarvan is voor zowel de volksvertegenwoordigers als voor de kiezers.”

Programma

Zondag 19 februari, Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht.

Aanvang 13.00 uur. De nazit start omstreeks 16.00 uur. Iedereen is welkom.

Veel politieke partijen zijn vertegenwoordigd door een of enkele van hun Limburgse kandidaten.