RKHBS heren 1 wint ook van Vaesrade.

John Bothmer |

Na de veel besproken overwinning van vorige week tegen koploper De Leeuw, stond deze zondagnamiddag de thuiswedstrijd tegen Vaesrade op het programma. Deze ploeg had dit seizoen pas twee keer verloren. Het was dus zaak voor de mannen van Mike Zwartjes om niet na te genieten van de overwinning van vorige week, maar gewoon weer de draad op te pakken en ook deze wedstrijd in winst om te zetten. Zonder Thymo Griesenbrock (blessure) en Cyriel Palmen (schorsing), en daardoor met Danny Stoeber en Rens Hahnraths op de back posities, begon RKHBS aan wedstrijd nummer 15 van dit seizoen.

De gasten uit Vaesrade begonnen sterk aan dit duel, met een schot van buiten de 16 meter van spits Dormans, dat gepareerd kon worden door RKHBS goalie Toine Diederen. Na een kleine 10 minuten mocht Vaesrade een vrije trap nemen aan de rand van het strafschopgebied. Het was weer Dormans die schoot, en ditmaal ging de bal via de bovenkant van de lat over. Hierna kwam RKHBS beter in de wedstrijd. Na een overtreding op Danny Stoeber nam Hendrik Jan de Jonge de vrije trap snel en diep op Yarin Meessen. De keeper dacht dat de bal over de achterlijn zou gaan, maar Yarin Meessen zette de bal met een uiterste inspanning voor het doel. Hier hadden zijn ploeggenoten niet op gerekend en er was dus niemand die de bal in het verlaten doel kon tikken. Na ongeveer 20 minuten werd Yarin Meessen in stelling gebracht via Tom Romeijn en Danny Stoeber. Yarin schoot vanaf 25 meter hard en hoog op doel, maar de keeper van de gasten kon de bal tot corner verwerken die verder niets opleverde. Een paar minuten later gaf linkerspits Mick Mijnes een fraaie pass op de centraal opkomende Brian Amkreutz. Met een bekeken laag schot van buiten het strafschopgebied bracht hij RKHBS aan de leiding: 1-0. Nog geen 5 minuten later verdubbelde RKHBS deze voorsprong. De bal werd veroverd op het middenveld, en Steffan Wesche speelde het leer direct richting linksbuiten Bram Bemelmans. Deze ging voorbij zijn tegenstander en schoot met links beheerst raak in de lange hoek: 2-0. Na een half uur gooide Danny Stoeber uit een inworp de bal voor het doel, deze werd in eerste instantie weggekopt maar Steffan Wesche nam de afvallende bal ineens volley waarna de keeper van Vaesrade de grootste moeite had een doelpunt te voorkomen. Ook Mick Mijnes schoot nog een keer net naast, en toch vergrote RKHBS de voorsprong nog voor rust. Bram Bemelmans kwam op links in balbezit, en speelde de bal ‚over de hele‘ naar Danny Stoeber. Deze speelde de diepgaande Brian Amkreutz aan, die op zijn beurt de bal hard en laag voor het doel bracht. Yarin Meessen dook op aan de eerste paal en tikte de bal binnen: 3-0. In blessuretijd van de eerste helft kreeg de thuisploeg nog een vrije trap binnen de 16 meter nadat de doelman van Vaesrade de bal had opgeraapt na een terugspeelbal. Danny Stoeber schoot laag richting lange hoek, maar de bal stuitte terug van de paal het veld in, waarna de goed leidende heer Vrenken floot voor de rust.

Na rust was de eerste kans voor de thuisclub. Na een mooie aanval via Rens Hahnraths en Hendrik Jan de Jonge op links werd het spel via Steffan Wessche verplaatst naar de rechterzijde. Vanaf rechts legde Danny Stoeber de bal perfect op het hoofd van Yarin Meessen aan de tweede paal. Yarin kopte niet op doel maar legde de bal voor op Bram Bemelmans die volledig vrij stond. Bram kopte hard in, maar de keeper kon de recht op hem af komende bal over de lat werken. Vaesrade wilde zich absoluut niet gewonnen geven, en zocht fanatiek de aanval. Een onoplettendheid bij RKHBS leidde ertoe dat de gasten via het centrum middenvelder de Groot in stelling konden brengen en deze schoot fraai raak, doelman Toine Diederen kansloos latend: 3-1. Nu leek de wedstrijd te kantelen, zeker nadat Vaesrade weer een kans kreeg. Het afsluitende schot kon echter makkelijk gepakt worden door Toine Diederen. Na ongeveer 20 minuten in de tweede helft pikte RKHBS de draad weer op. Na een mooie aanval opgezet door Tom Romeijn en Danny Stoeber, belandde de bal bij Brian Amkreutz op rechts. Hij legde de bal terug op Mick Mijnes, die uit de draai op doel schoot. De keeper van Vaesrade tikte de bal bekwaam uit de benedenhoek. Even later mocht Hendrik Jan de Jonge een vrije trap nemen vanaf rechts. Hij gaf de bal laag voor in de doelmond waar de inkomende Yarin Meessen leek te scoren, maar de bal uiteindelijk naast het doel hobbelde. Even later gooide RKHBS de wedstrijd toch in het slot. Hendrik Jan de Jonge gaf een fraaie bal hoog in de 16 meter richting Brian Amkreutz. Deze nam de bal op atletische wijze uit de lucht met de punt van zijn schoen aan, en tikte daarna het leer in de kruising: 4-1. Hierna bracht trainer Mike Zwartjes Wesley Weijgerse in de ploeg voor Hendrik Jan de Jonge, en later kwamen ook nog Rico van der Reijden voor Yarin Meessen en Mick Schrijnemaekers (na lang blessureleed) voor Steffan Wesche. RKHBS kreeg in het laatste kwartier nog verschillende kansen de score uit te breiden, waar met name de gretige invallers bij betrokken waren, maar kwam niet meer tot scoren.

Deze overwinning brengt RKHBS heel dicht bij het winnen van de tweede periode. Volgende week wacht echter het altijd moeilijke uitduel bij Kakertse Boys. Heel veel succes mannen!

Foto’s Richard Hardin