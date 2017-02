Vaesrade kan niet stunten tegen De Leeuw.

Zico Bock/De Leeuw |

Terwijl veel wedstrijden werden afgelast, werd er in Vaesrade gewoon gevoetbald. Daar nam de plaatselijke RKVV het op tegen De Leeuw uit Brunssum, koploper in de 4e Klasse B. Eerder dit seizoen werd er door De Leeuw met 4-1 gewonnen. Ook nu pakte de ploeg van trainer Rob Pierik de volle drie punten en wederom met dezelfde cijfers.

Dat Vaesrade niet scherp aan het duel begon, bleek wel na enkele seconden. De Leeuw kreeg namelijk een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Zico Bock stuitte op doelman Erik Urff.

Aan de andere kant was ook Vaesrade-spits Daniël Dormans dichtbij de openingstreffer, maar zijn inzet miste de juiste richting. Toch was het De Leeuw dat de leiding zou nemen. Bij vlagen liet men goed voetbal zien en het was dan ook Jeffrey Geurts die, na bijna twintig minuten spelen, de bal via de binnenkant van de paal tegen de touwen schoot: 0-1. Op slag van rust wist de ploeg uit Brunssum de score te verdubbelen.

Vanuit een hoekschop was het Ralph Brinkman die mocht binnen koppen: 0-2. Ook in het tweede bedrijf zou De Leeuw de bovenliggende partij zijn, al kreeg de thuisploeg sporadisch ook enkele mogelijkheden.

Tot groot gevaar kwam men echter niet. Een slordige fout in de geel-blauwe defensie werd afgestraft door Zico Bock, die hiermee zijn ploeg op een riante 0-3 voorsprong bracht. Even later mocht doelman Urff het leer opnieuw uit zijn doel halen, want met zijn tweede van de middag zorgde Jeffrey Geurts voor de 0-4. Vanuit de aftrap was het opnieuw raak.

Een opzichtige communicatiefout aan Brunssumse zijde zorgde ervoor dat Randy Snackers de eer voor zijn ploeg redde. Hij tekende de 1-4 aan, wat tevens de eindstand was.

Foto Jan Lammers