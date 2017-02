Ladies in black verlengen contract Saskia van Hintem.

Ton Reijnaerts |

Saskia van Hintem blijft de komende tijd chef-trainster van Bundesligist Ladies in Black Aachen. De multifunctionele sportvereniging PTSV Aachen, waar de Ladies in Black na de scheiding met Alemannia Aachen onder ressorteren heeft het contact met Van Hintem met twee jaar verlengd. Bij Ladies in Black Aachen spelen met Kirsten Knip, Nika Daalderop, Tessa Polder, Jeanine Stoeten en Nicole Oude Luttikhuis actueel vijf Nederlandse speelsters.

Begin december gaf Saskia van Hintum, voormalig assistent-bondscoach van het Nederlands damesteam op uitnodiging van de Stichting Top Volleybal Parkstad nog een volleybalclinic in MBA A Gene Bek in Heerlen.

Saskia van Hintum speelde liefst 275 interlands voor Oranje. Voordat ze dit seizoen aan de slag ging in Aken leverde Van Hintem als assistent van bondscoach Giovanni Guidetti een belangrijke bijdrage aan de stormachtige ontwikkeling van het Nederlands damesteam dat brons won op World Grand Prix en tijdens de Olympische spelen in Rio de Janeiro een knappe vierde plaats realiseerde. Met die vierde plaats in Rio verbeterde Van Hintum ook haar eigen prestatie als speelster. In 1996 werd de spelverdeelster met Oranje vijfde op de Olympische Spelen van Atlanta. Een maand hiervoor won Nederland brons in de World Grand Prix.