Programma voor 19 en 20 februari in het cultuurhuis Heerlen.

Zondigse Soep

datum: zondag 19 februari

aanvang 11.11 uur

entree: GRATIS

Het is een jaarlijks terugkerend traditioneel evenement: Zondigse Soep. Vasteloavends – zeiver van Heerlense literatoren en kunstenmakers. Als er een touw aan vast te knopen is, dan knip het svp door. Het gaat weer stuurloos loos, richting Carnaval. Met o.a. Ine Sijben, Hans Op de Coul en Ben van Melick. Plus een stel (on)verwachte, ongeleide, projectielen als gasten. Drie dolle dagen duren bij de Zondigse Soep maar een uurtje. Maar daarna blijft het nog lang onrustig.

========================

Rocket Fuel Lighters

Kom en geniet voor nop !!!

datum: zondag 19 februari

Aanvang: 14.30 uur

Entree: GRATIS

Deze Nederlands/ Belgische spelen eigen geschreven poprocksongs beïnvloed door o.a. Bad Company, Blue Oyster Cult en REM. In 2015 brachten de mannen van Rocket Fuel Lighters hun eerste album ‘Houston, we have a problem’ uit. ). De mastering werd in de handen gegeven van Fred Kevorkian, bekend van zijn werk met onder meer Iggy Pop en White Stripes. Dit jaar zal de poprock band hun tweede album lanceren. Maar voor dat zo ver is spelen ze graag nog een show tijdens ‘Kom en geniet voor Nop!’.

Rocket Fuel Lighters bestaat uit John Höppener (Keyboards), Patrick Kaerts (drums), Armando de Wolf (bass guitars) en Thijs Creemers (Vocals and guitars).

==========================

Deel Je Verhaal

datum: maandag 20 februari

aanvang: 19.30 uur

entree: naar draagkracht.

Deel Je Verhaal wil laten zien dat zo iets ‘eenvoudigs’ als openheid een wereld kan veranderen. Want juist in tijden van crisis/ uitdagingen blijkt dat de kracht van mensen naar boven komt. Wat helpt jou of wat heeft jou geholpen deze periode? Hoe ga je om met deze situatie? Of welke oplossingen heb jij gevonden voor de grootste uitdagingen in je leven? Welke dromen heb je en wat doe je daarmee? En hoe was of is het om je droom waar te maken? Deel Je Verhaal biedt een platform om jouw verhaal te delen. Want soms is het ‘delen’ al voldoende om nieuwe inzichten te krijgen of te geven.

Deze avond vertellen:

Patty Golsteijn

Ricardo Frederiks

Angélique ten Brink- Kettenis

Rob Kemmeren

Frans Wilms

Sandra Israel

…

=======================

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto’s cultuurhuis en Lucho Carreno