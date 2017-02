Belastingaanslagen eind februari in de bus.

De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28 februari een gecombineerd aanslagbiljet van de BsGW met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen 2017.

De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28 februari 2017 een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen 2017. Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor beide belastingen. Een aantal burgers en bedrijven ontvangt de aanslag later in het jaar. Deze belastingen betaalt u aan BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Digitaal aanslagbiljet

Wilt u uw aanslagbiljet digitaal ontvangen, meld u dan aan bij MijnOverheid. Steeds meer mensen activeren hun account op MijnOverheid.nl. Daardoor ontvangen zij het aanslagbiljet niet meer schriftelijk, maar digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld. Om te registreren of in te loggen heeft u enkel uw DigiD nodig. Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Zodra het aanslagbiljet in de Berichtenbox staat wordt dit via een e-mail bericht gemeld. Hiervoor moet u dan wel uw e-mailadres registreren bij MijnOverheid.

Digitaal WOZ-bezwaar, sneller antwoord

Als u het niet eens bent met een opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, kunt u rechtstreeks bezwaar maken bij BsGW. Iedereen die voor 15 april digitaal bezwaar maakt via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl, krijgt snel antwoord. Bezwaren die via post of via zogenaamde WOZ-bureaus worden ontvangen hebben een langere afdoeningstermijn en zullen later beantwoord worden.

Wachttijd aan de telefoon? Regel uw belastingzaken online

Omdat in dertig gemeenten in Limburg aanslagen bezorgd worden in de laatste week van februari, kan het erg druk worden aan de telefoon bij BsGW. Het advies is dan ook om niet te bellen, maar digitaal te reageren via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. De website van BsGW kent geen wachttijden!

Wilt u desondanks telefonisch contact, houd dan rekening met mogelijke wachttijden of bel enkele dagen later nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.

Foto Lucho Carreno