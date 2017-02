Bekkerveld OJ19 verdedigt koppositie in hoofdklasse J .

John Angerer |

Vorige week veroverde Bekkerveld na het gewonnen inhaalduel tegen Blerick de koppositie in de hoofdklasse J. Hiermee heeft Bekkerveld de weg naar het kampioenschap in eigen hand mits er geen punten meer gemorst worden.

De eerste horde stond afgelopen zaterdag op het programma met een uitwedstrijd tegen Merefeldia. Eerder dit seizoen won Bekkerveld thuis overtuigend met 8-2 van deze tegenstander. Het gevaar van onderschatting bij de spelers lag op de loer.

Het knollenveld van Merefeldia lag erbij alsof tot een uur vooraf aan de wedstrijd de koeien er vredig op hadden staan grazen. Voor spelers die uitsluitend kunstgras gewend zijn, was dit geen gunstig vooruitzicht. Maar echte kampioenen nemen ook dit hindernis.

Bekkerveld begon overtuigend aan de wedstrijd en in de 9′ minuut schoot de mee naar voren opgekomen Tim Niemarkt de 0-1 voor Bekkerveld in de lange hoek van de goal na een op maat gegeven voorzet vanaf de rechterkant van Kai in ‘ Ven. Het begin was er en nu was het zaak om zo snel als mogelijk de voorsprong uit te bouwen. Dit leek in de 16’ minuut ook te gaan gebeuren toen Mel Angerer in het strafschop gebied onderuit werd gehaald en Bekkerveld een strafschop kreeg toegekend. Volgens een oud voetbalgezegde moet de onderuitgehaalde speler nooit zelf de strafschop nemen. En ook dit keer klopte deze voetbalwijsheid. Mel miste, de bal ging over het doel en de stand bleef 0-1.

In de loop van de wedstrijd kreeg ook Merefeldia enkele kansjes maar keeper Mirco Bindels en met name centrale verdediger Tom van der Kraats stonden steeds op de juiste plek om de aanvallen van Merefeldia onschadelijk te maken.

In de 36 ‘ minuut had Bekkerveld het geluk aan haar zijde toen een schot van Merefeldia op de lat belandde en de bal weer terug het veld in sprong. Bekkerveld counterde snel en Mel Angerer bediende Rowan Vanwersch op maat die beheerst 0-2 voor Bekkerveld scoorde.

In de 63′ minuut kreeg Daan Winthagen de bal aangespeeld van Luca Fredrix en Daan begon vanaf de linkerkant aan een solo van zo’n 30 meter alvorens hij de bal op wonderbaarlijke wijze achter de keeper van Merefeldia futselde. Hiermee was de stand 0-3 en was de wedstrijd in feite beslist. In de 66′ minuut scoorde Kai in ’t Ven op fraaie wijze de 0-4 na een assist van Luca Fredrix.

In de 68′ minuut scoorde Daan Winthagen zijn tweede treffer na een prachtige dieptebal van Ted Lempers vanaf de linkerkant. Na deze riante voorsprong wisselde trainer Marcel Quaedvlieg de tweevoudige doelpuntenmaker Daan Winthagen en kwam Timo Gompelmann voor hem in het veld.

In de 72′ minuut kwamen Martijn van der Pohl en Jem Inceman in het veld voor Reinier Derks en Ted Lempers. Twee minuten later volgde nog een wissel en kwam Marouan Bouta in het veld voor Kai in ’t Ven. Als laatste speler verving Marijn Gulpen in de 83′ minuut de zeer sterk spelende Tom van der Kraats.

Uiteindelijk zorgde Mel Angerer voor de 0-6 eindstand na een assist van Marouan Bouta.

Bekkerveld deed wat het moest doen en blijft door deze overwinning op de eerste plaats staan in de hoofdklasse J. Tevens heeft Bekkerveld de minste tegendoelpunten geïncasseerd en veruit de meeste doelpunten gescoord. De volgende competitiewedstrijd speelt koploper Bekkerveld op 11 maart a.s. om 16.00 uur thuis tegen UOW’02 dat op een laatste plek staat.

Foto Lucho Carreno