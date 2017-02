Opening Snurk & Apneu Centrum locatie Heerlen.

redactie van Parkstadactueel |

Sinds oktober 2016 worden patiënten van de afdeling Longgeneeskunde locatie Heerlen voor klinische slaaponderzoeken hartelijk ontvangen op etage 4, de Dagverpleging. Na een periode van opstarten, evalueren en bijstellen is het vandaag tijd voor een feestelijke opening!

Acht bedden

In het verleden werden patiënten van de Longgeneeskunde voor klinische slaaponderzoeken op verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis opgenomen. Vanaf nu zijn er van maandag tot en met donderdag acht gereserveerde bedden per dag – 32 patiënten per week – voor de Longgeneeskunde op de Dagverpleging. De toegangstijd voor deze onderzoeken is hierdoor verkort.

Teamwork

Het team van het Snurk & Apneu Centrum bestaat uit longartsen, longfunctieanalisten, verpleegkundigen en assistenten slaapregistratie. Zij werken samen om de kwaliteit van zorg met betrekking tot slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen te borgen en verbeteren. Er is hard gewerkt om processen op elkaar af te stemmen waarbij de Dagverpleging en de Longgeneeskunde steeds vol enthousiasme op zoek zijn gegaan naar oplossingen of nieuwe ideeën om het verblijf van patiënten nog aangenamer te maken.

