Beste carnavalist en/of wintersporter.

redactie van Parkstadactueel |

Tijdens de carnavalsperiode trekken veel mensen er op uit. De één struint de carnavalsactiviteiten af, de ander verkiest een wintersportvakantie boven de carnavalsfestiviteiten. In beide gevallen laat u uw huis vaak onbeheerd achter. Zorg er daarom voor dat u uw woning met een gerust hart kunt verlaten. De grootste kater heeft u als bij thuiskomst blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. Wees daarom tijdens de carnaval extra alert op woninginbraak en laat uw huis goed afgesloten achter! De kans op een inbraak is tijdens de carnavalsperiode hoger dan in de rest van het jaar.