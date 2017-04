FC HOENSBROEK MAAKT HET ZICHZELF ONNODIG MOEILIJK.

Ercan Erbas |

LHC 1 – FC Hoensbroek 1: 2-3(1-2)

Scoreverloop: 8e min. 0-1 Glenn Biesmans, 28e min. 0-2 Swen Cornelissen, 40e min. 1-2 Stef Odekerken, 53e min. 1-3 Randy Quaedackers(pen.) en 54e min. 2-3 Romano Raets.

FC Hoensbroek heeft het zichzelf onnodig moeilijk gemaakt in de uitwedstrijd tegen LHC. De ploeg van trainer Roger André kwam in de slotseconden zelfs nog goed weg, omdat Donovan Janssen een dot van een kans om zeep hielp.

De gasten kwamen voortvarend uit de startblokken. Al na 8 minuten zette Glenn Biesmans met een ferme kopbal zijn ploeg op een vroege 0-1 voorsprong. Na een kwartier spelen was LHC ook dicht bij een treffer. Een fraai schot van het jonge talent Randy Eberhard werd door doelman van Eijk van Hoensbroek even prachtig gekeerd. Niet veel later zag LHC-middenvelder Donovan Janssen zijn kopbal maar rakelings overgaan. Namens Hoensbroek was Swen Cornelissen ook dicht bij een treffer. Maar ook diens kopbal trof geen doel. Een minuut later had voor FC Hoensbroek de 0-2 op het scorebord moeten staat. Maar in kansrijke positie schoot Randy Quaedackers slechts hoog over. Niet veel later was de 0-2 toch een feit. Op prima aangeven van diezelfde Quaedackers was het Swen Cornelissen, die attent kon binnen tikken. Na een half uur spelen was Randy Quaedackers op aangeven van Swen Cornelissen ook bijna succesvol. Maar doelman Rob Kerris van LHC was op zijn hoede en keerde de kopbal van Quaedackers simpel. Vlak voor de thee was er opeens wel de aansluitingstreffer voor LHC. Uit een hoekschop kopte Stef Odekerken hard de 1-2 binnen.

Maar kort na de pauze was het verschil van twee weer hersteld. Na een prima actie van Swen Cornelissen belandde de bal uiteindelijk op de stip. Dit buitenkansje was wel aan Randy Quaedackers besteed, die koeltjes voor de 1-3 zorgde. Maar een minuut later kwam de thuisploeg wederom terug in de wedstrijd.

De prima ingevallen Romano Raets werd geen strobreed in de weg gelegd waarna hij simpel de 2-3 binnen schoof. LHC-trainer Sid Plum greep nu in en bracht wat aanvallende wissels binnen de lijn. Door veelvuldig de lange bal te hanteren werd nu geprobeerd de Hoensbroek-muur te slechten. Zo werd een inzet van Romano Raets met de nodige moeite door een Hoensbroek-speler geblokt een schreeuwde heel LHC om een strafschop voor en vermeende overtreding binnen de zestien. Aan de overzijde had Feddo Mobers namens de koploper zijn ploeg in veilige haven kunnen schieten.

Maar oog in oog met de LHC-goalie zag hij zijn geplaatste bal via de kruising weer terug het veld inspringen. Deze misser kwam de Hoensbroekse ploeg nog bijna duur te staan. Gelukkig voor Hoensbroek had Donovan Janssen het vizier niet op scherp staan. Van dichtbij schoot hij de bal hoog over het Hoensbroek-doel heen.

Een paar tellen later was de wedstrijd ten einde en kon FC Hoensbroek opgelucht ademhalen. Komende zondag kan de titel voor FC Hoensbroek een feit worden. In eigen huis dient er dan wel afgerekend te worden met Sporting Heerlen en mag naaste concurrent Geusselt Sport absoluut niet tot winst komen.