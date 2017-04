Dizzy Robby & Blues Raiders

Cd-presentatie

Datum: zondag 30 april

Aanvang: 15.00 uur

Entree: €6 óf €10 met de nieuwe CD erbij

Limburg’s eerste echte bluesband ging van start in 1969. Succes op regionaal niveau en in het aanpalende grensgebied was er vrijwel meteen al. Niet onbelangrijk was daarbij de hulp van Jan Smeets (“ Mister Pinkpop”) die wel iets zag in de bluesmannen, en hen regelmatig aan optredens hielp. De band kreeg al snel de bijnaam “Limburgse Cuby & Blizzards”, bepaald geen gering

compliment. Men mag gerust stellen dat er weinig bluesbands in het land te vinden zullen zijn die

kunnen bogen op zulk een veelzijdig repertoire als dat van deze Nederlands- en Belgisch-Limburgse bluesveteranen. Niet alleen maar een celebratie van drie akkoorden, maar deze ook ver voorbij. Swingende meestampers, kippenvel oproepende ballads, en meer. “Blues as Blues can get” is het motto van de band, dat gegarandeerd ook nu weer waargemaakt zal worden.

Foto cultuurhuis Heerlen