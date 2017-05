Eschweiler Music Festival EMF biedt topprogramma

In Eschweiler, op 24 km van de Parkstad, vindt van donderdag 24 t/m zondag 28 augustus de 25ste editie plaats van het open air muziekfestival EMF. De gerenommeerde cultuurmanager Max Krieger heeft voor de speciale gelegenheid een programma van de extra klasse samengesteld. Headliners, op de Marktplatz in hartje binnenstad, zijn Nabucco (24.08), The Original Blues Brother Band (25.08), Hermes House Band&Lou Bega (26.08) en Kölner Tag (27.08) met wereldberoemde Keulse bands als Bläck Fööss, Cat Ballou en Kasalla. Naast de spektakelstukken op de markt in Eschweiler valt er ook volop te genieten in de talrijke Kneipen (lees bijzondere oude cafés red.) in de binnenstad, waar muziekgroepen doorlopend gratis toegankelijke mini-concertjes geven.

De Italiaans componist is een uniek figuur in de geschiedenis van de opera. Verdi kreeg muziekles van de plaatselijke organist in geboortestad Le Roncole. Op twaalfjarige leeftijd nam Verdi diens functie over. In 1831 ontmoette hij zijn goede vriend de zakenman Antonio Barezzi. Barezzi gaf hem de kans zich muzikaal verder te ontwikkelen. In Busseto studeerde hij orgel en piano bij Ferdinando Provesi. Toen hij werd afgewezen bij het conservatorium in Milaan, nam de operacomponist Vinzenzo Lavigna hem aan als leerling voor compositie en orkestratie. Verdi leidde korte tijd het stadsorkest van Busseto, waarvoor hij instrumentaal werk componeerde. Na zijn huwelijk met Margherita Barezzi, in 1836, componeerde hij zijn eerste opera die vermoedelijk verloren is gegaan of bewerkt.

De impresario van de Scala, B. Merelli, gaf hem het tekstboek van Solera voor de opera Nabucco. Verdi werd getroffen door de tekst. Bovendien zag hij in de lotgevallen van het joodse volk een parallel met zijn eigen, naar vrijheid strevende volk. Verdi liet zich overhalen tot het componeren van de muziek. De première in de Scala in Milaan op 9 maart 1842, met prima donna Giuseppina Strepponi, zijn latere vrouw in een hoofdrol, maakte Verdi op slag wereldberoemd. Vooral het koorlied ‘Va, pensiero, sull’ ali dorate’ werd uiterst populair. Anno heden is het 578 voor Christus in Jeruzalem en Babylon in de tijd van Nebukadnezar spelende onverminderd een kaskraker en een lyrische opera die je beslist gezien en gehoord moet hebben. De bijzondere setting in Eschweiler is een uitgelezen gelegenheid.

Maar niet alleen liefhebbers van klassiek komen in Eschweiler aan hun trekken. Het EMF biedt spektakel en bijzondere highlights voor breed uiteenlopende muzieksmaken. Van party vibe tot jazz en gezellige meedeiners. Het maakt het EMF een bezoek meer dan waard. Voor meer info en tickets: www.emf-eschweiler.de Tickets ook verkrijgbaar via: ADticket en eventim

Foto Echweiler music Festival