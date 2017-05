RODA JC IN EXTREMIS NAAR FINALERONDE JUPILER PLAY-OFFS

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Roda JC heeft zich geplaatst voor de finaleronde van de Jupiler Play-Offs. In het Parkstad Limburg Stadion werd het 1-1 tegen Helmond Sport. Dit was na de 0-1 uitoverwinning in

Helmond voldoende om door te gaan. Invaller Gyliano Van Velzen was het goudhaantje voor de Kerkradenaren. Hij zorgde na 89 minuten voor de bevrijdende gelijkmaker.

De Brabanders kwamen na 50 minuten voetbal via Furhgill Zeldenrust op een 0-1 voorsprong. Roda JC speelde toen al met een man minder. Op slag van rust ontving Mikhail Rosheuvel een dubieuze rode kaart van arbiter Siemen Mulder wegens een overtreding halverwege het speelveld. In de 89e minuut knokte het tiental van Anastasiou zich na een uiterst matig duel alsnog naast Helmond Sport. Gyliano van Velzen schoot, na goed doorzetten van invaller Nathan Rutjes, de 1-1 tegen de touwen. Hierdoor speelt Roda JC komende donderdag de eerste wedstrijd in de finaleronde van de Jupiler Play-Offs. De ploeg gaat dan om 19.45 uur eerst op bezoek bij SC Cambuur of MVV Maastricht. De return in het Parkstad Limburg Stadion wordt gespeeld op zondag 28 mei om 14.30 uur.

Bron RodaJC

Foto Wendy Peters