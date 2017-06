Thrillerauteur Anya Niewierra te gast in bibliotheek

redactie van Parkstadactueel |

Op dinsdag 6 juni 2017 is thrillerauteur Anya Niewierra te gast in de bibliotheek in Kerkrade-centrum. Niewierra bezoekt de bibliotheek om haar nieuwe thriller ‘Het Dossier’ te presenteren in het kader van de Weken van het Spannende Boek.

Onderwerpen als de voormalige DDR, kunstvervalsing van belangrijke expressionisten én een orgaanroof komen aan bod in de door Niewierra (ook bekend als algemeen-directeur van de VVV Zuid-Limburg) geschreven thriller. Het bezoek van Niewierra vindt plaats van 19.00 uur tot 21.00 uur en is gratis toegankelijk. Een plaats reserveren voor deze gratis avond in het kader van de Weken van het Spannende Boek kan via: info@bibliotheek-kerkrade.nl of via 045-5452408.