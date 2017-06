Film Noces is een sterk portret van de dilemma’s van tweedegeneratie-migranten.

België, Frankrijk, Luxemburg, Pakistan, 2016 /98 minuten

Regie: Stephan Streker

Met: Lina El Arabi, Sebastien Houbani, Babak Karimi, e.a.

De achttienjarige Zahira, dochter van liefdevolle Pakistaanse ouders, wordt geconfronteerd met een groot dilemma, voortkomend uit een botsing van twee verschillende culturen. Zij leidt het leven van een tiener in Brussel: ze gaat naar clubs, danst, heeft vriendinnen, maakt plezier. Maar in de cultuur van haar ouders horen meisjes niet naar clubs te gaan. Er beginnen scheurtjes in hun hechte band te ontstaan wanneer Zahira op een dag zwanger blijkt te zijn. Haar ouders geven haar een keuze: het kind laten weghalen, of trouwen met een Pakistaanse man.

Omdat Zahira’s ouders met hun tijd mee willen gaan, geven ze Zahira de kans uit drie mannen te kiezen die zij via Skype mag ontmoeten. Ze laten foto’s zien van drie besnorde mannen: kies maar! Dit stelt Zahira voor een onmogelijke keuze die ze eigenlijk niet wil maken: ze wil haar eigen leven leiden, maar niet de liefde van haar familie verliezen.

Noces is een sterk portret van de dilemma’s van tweedegeneratie-migranten. Zonder oordeel, met begrip voor beide partijen, ontvouwt de film zich als een Griekse tragedie in hedendaags Brussel. Actrice Lina El Arabi weet met een enkele blik het gevoelsleven van Zahira over te brengen. (D.P).

