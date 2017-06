Braderie in Kerkrade-centrum

Op donderdag 15 juni is in het centrum van Kerkrade van 10.00 uur tot 19.00 uur een grote braderie. De braderie speelt zich af op de Markt, in de Hoofdstraat, Einderstraat, Grupellostraat en Poststraat. De braderie valt op de Duitse feestdag Fronleichnam (Sacramentsdag). Voor de kinderen wordt er op de Markt amusement georganiseerd, zoals een kindercarrousel en hengelspel.

Foto Afdeling communicatie Kerkrade