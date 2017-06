Voorwaardelijke gevangenisstraf en 50.000 euro geldboete voor voormalige Alemannia Geschäftsführer

Ton Reijnaerts |

Een kostenpost van 20 miljoen euro vloeide voort uit het eerste faillissement van Alemannia Aachen, in 2012. Voormalig financieel directer Frithjof Kraemer die wordt gezien als de hoofdschuldige van het echec komt er in dat licht bezien met een blauw oog vanaf. De rechter veroordeelde Kraemer deze week tot een geldboete van 50.000 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 tot 24 maanden.

Het sinds 2012 slepende strafproces tegen Frithjof Kraemer voormalige Geschäftsführer van Alemannia Aachen heeft daarmee uiteindelijk een verrassend einde gekregen. De voormalige financiële directeur legde een verklaring af en verklaarde zich hoofdschuldige aan het faillissement van Alemannia Aachen in 2012. Daaraan voorafgingen onderhandelingen met de officier van justitie die de aanklacht van het bewust misleiden van de stad Aachen bij de herfinanciering van de schuldenberg in mei 2012.

Vaststaat dat Kraemer jaren met financiële cijfers heeft gegoocheld om een eerder faillissement te voorkomen. Volgens de officier van justitie is het uit het onderzoek echter ook gebleken dat Kraemer in meerderheid handelde in opdracht en met medeweten van andere personen en gremia binnen Alemannia Aachen. Hoewel Kraemer aantoonbaar foutief heeft gehandeld zou een onvoorwaardelijke gevangenisstraf na al die jaren om die reden niet rechtvaardig zijn.

Kraemer, die al jaren een nieuwe functie heeft bij een bank in Duitsland, waarin hij pikant genoeg profvoetbalverenigingen in nood adviseert bij de sanering van schulden, heeft altijd beweert dat hij handelde in opdracht van het bestuur van Alemannia Aachen en in overleg met de stad Aachen. Kraemer was tot zijn val dan ook een protegé van Jurgen Linden. De toenmalige Oberburgermeister van Aachen en tegelijk voorzitter van de Aufsichtsrat van Alemannia Aachen was ook de drijvende kracht achter het nieuwe 50 miljoen euro kostende Tivoli-stadion.

Frithjof Kraemer wees in het verleden ook herhaaldelijk met de beschuldigende vinger richting Erik Meijer gewezen. Met als doel wiederaufstieg naar de eerste Bundesliga stelde de toenmalig sportief directeur van Alemannia Aachen een peperdure selectie samen. De resultaten vielen echter bar tegen. Al snel was niet promotie maar degradatie het item. Hoewel Alemannia het water aan de lippen stond werden dat seizoen in de winterstop nog spelers van naam erbij gekocht. Kraemer beweerde dat hij onder druk werd gezet door Meijer. Bij degradatie zou de financiële nood door het wegvallen van tv- en sponsorinkomsten immer alleen maar toenemen.

Dus werd de vlucht naar voren gekozen, insiders duiden het in die tijd al als paniekvoetbal Ook het trainersduo Peter Hyballa en Eric van der Luer door Meijer ontslagen, met Friedhelm Funkel werd een nieuwe dure interim-trainer gecontracteerd. Desondanks degradeerde Alemannia Aachen. Aansluitend bleek tot overmat van ramp dat Meijer en Kraemer verzuimd hadden om in de spelerscontracten een clausule op te nemen in het geval van degradatie. Daardoor konden alle spelers transfervrij vertrekken. Het resulteerde na eerdere forse financiële tegenvallers bij de nieuwbouw Tivoli in een nieuwe miljoenenstrop.

Erik Meijer die in een nevenproces ook was aangeklaagd werd overigens recent vrijgesproken door de rechter. Ondeskundig handelen, maar geen opzet of malversaties luidde het oordeel in notendop. Meijer, voormalige topspeler van Alemannia Aachen, was vanaf 1 januari 2010 sportief directeur van Alemannia. Op 25. April 2012 werd hij door Aufsichtsratsvorsitzende Meino Heyen vanwege de sportieve negatieve situatie ontslagen. Erik Meijer is anno heden o.a. werkzaam als commentaar voor Duitse en Nederlandse commerciële Tv-zenders en hulptrainer van MVV.