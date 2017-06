OBS de Speurneus steunt de stichting 1000 children

redactie van Parkstadactueel |

Op donderdag 15 juni namen de intitiatiefnemers van de stichting 1000 children de cheque in ontvangst met daarop het mooie bedrag van € 1.320,–. Namens de school mochten Maren en Shannon de cheque aan Jack van de Born, Roger Vandegard en Marco Schiffelers aanbieden. Het geld is ingezameld door het organiseren van een sponsorloop. Door zoveel als mogelijk rondjes om de school te rennen en voor deze prestatie geld te vragen is dit mooie bedrag tot stand gekomen. Het geld wordt gebruikt voor een aantal projecten die in India door de stichting in het leven zijn geroepen. Een van die projecten is het bouwen van een weeshuis in India. Kinderen die door allerlei schrijnende omstandigheden in armoede leven, veelal op straat, worden door de stichting voorzien van onderdak, kleding, eten en onderwijs.

Tevens kregen de kinderen uitleg over het Blitz festival dat op zondag 24 september in Evenementenhal Strijthagen plaatsvindt met o.a. optredens van rapper Boef en Dylan Haegens. De opbrengsten van dit festival komen ook ten goede aan de stichting 1000 children.

Voor verdere informatie over de stichting of het Blitz festival kan men terecht bij www.1000children.org of www.blitzfestival.nl

Foto OBS de Speurneus