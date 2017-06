Unieke toneel/muziekvoorstelling van MoKla Vocaal Ensemble en Toneelvereniging Excelsior

Op zaterdag 24 juni a.s. om 20.00 uur vindt in de theaterzaal van Cultureel Centrum de Borenburg een unieke voorstelling plaats. MoKla Vocaal Ensemble Voerendaal en Toneelvereniging Excelsior Kerkrade brengen onder de titel “Home & Love” een verrassende combinatie van zang en toneel voor het voetlicht. Hier geen uitgebreide informatie over de inhoud; wel een tipje van de sluier: een mens wordt geboren …. een mens gaat dood. In die tussentijd is hij/zij baby, peuter/kleuter, schoolkind, chaotische en verliefde puber, (jong)volwassene, vader/moeder, bejaarde……. en het onvermijdelijke blijft niet uit. Nieuwsgierig?

We laten het zien en we laten het horen.…toneel en zang…. Excelsior en MoKla Vocaal Ensemble.

Je bent van harte welkom. Entree € 10 (incl. een consumptie).

MoKla Vocaal Ensemble (MoKla staat voor Modern Klassiek) werd in januari 2014 opgericht op initiatief van dirigente Ute Jobes. De wekelijkse repetities vinden plaats op vrijdagavond (20.00 – 22.00 uur) in de Borenburg.

In zijn nog jonge bestaan heeft het kamerkoor zijn bestaansrecht in de koorwereld meer dan bewezen. Aan activiteiten geen gebrek. Zomaar een greep uit het verleden:

eerste succesvolle optreden in Lemiers (2014), deelname aan het Open Limburgs KorenFestival (2014 en 2016), organisatie van een Regioconcert in het kader van CantaRode Internationaal Korenfestival (2015), organisatie van een eigen concert in de kapel van Parc Imstenrade (2016).

Opluisteren van de feestelijke bijeenkomst van gedecoreerden in de gemeente Voerendaal, deelname aan het Zomerfestival Voerendaal (2017).

En wat vermeldt de agenda voor de rest van 2017: deelname aan de Chorbiennale Aachen (17 juni, Annakirche), concert met het Seattle Bach Choir uit de Verenigde Staten (7 juli, St. Janskerk Maastricht), kerstconcert (10 dec., Laurentiuskerk Voerendaal), deelname aan Kerstwereld Rolduc (16 dec., Abdijkerk).

www.moklavocaalensemble.wordpress.com

Toneelvereniging Excelsior is in 1922 opgericht en is daarmee een van de oudste toneelverenigingen van Kerkrade. Dit jaar viert de vereniging haar 95 jarig bestaan.

Op korte termijn wordt gestart met de voorbereidingen voor het eeuwfeest in 2022. Met de regelmaat van de klok geeft Excelsior voorstellingen in het eigen theater ‘De Buun’ (Rolduckerstraat 157, Kerkrade). Zowel in voor- en najaar brengt de vereniging dialectvoorstellingen op de planken. Daarnaast is de vereniging ’wereldberoemd’ in Kerkrade met zijn Aierzietsoeng, een parodie op de carnavalszittingen. Tevens zijn de leden van Excelsior regelmatig bezig met straattheater en worden er producties op maat gemaakt, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen. Home & Love is een typisch voorbeeld van zo’n productie.

De vereniging telt ongeveer 50 leden. Buiten een groot aantal toneelspelers beschikt Excelsior ook over een decorgroep, een techniekgroep en een groep, die zich bezig houdt met het beheer van het eigen theater.

De activiteiten van Excelsior die dit jaar nog op het programma staan: 25 juni, 15.00 uur, Home&Love in theater ‘De Buun’ Kerkrade.

Dinsdag 11 juli en woensdag 28 juli, telkens om 20.00: Aierzietsoeng in het stadspark van Kerkrade (WMC Buitenfestival)

3, 4, 5, 10, 11 en 12 november de najaarsproductie in Theater de Buun.

www.excelsior-kerkrade.nl