Coal Mountain in het cultuurhuis te Heerlen

Coal Mountain

Datum: vrijdag 23 juni

Aanvang: 20.30 uur

Entree: €9

Coal Mountain is een betrekkelijk jonge muziekgroep uit het hart van de Oostelijke Mijnstreek waarvan de leden al een behoorlijke muzikale carrière achter zich hebben. Zelf ziet Coal Mountain zich als een “muzikale reisleider” die de luisteraar mee neemt op een, hoe kan het anders, muzikale reis . Deze reis neemt ons via Schotland en Ierland mee naar de muzikale smeltkroes Verenigde Staten van voor de tweede wereld oorlog: de tijd van de drooglegging en daarvoor. Dat deze reis echter niet oud en stoffig is bewijst het gevarieerde repertoire dat door Coal Mountain zelf betiteld wordt als “American Roots and more…” Het “more” vertaald zich tijdens het optreden als muziek van Keltische oorsprong, Blues en Traditionals. De inhoud van het “muzikale reiskoffer” bestaat verder uit Bluegrass, Folk en “Old Time”. Het programma wordt 100% akoestisch gespeeld ( U zult dus geen versterkers op het podium aantreffen) op instrumenten die op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken: de “bucket-bass”, de fiddle (2 keer zelfs…), banjo, mandoline, bouzouki en ja…ook een akoestische gitaar. Onnodig te vermelden dat de muzikale reis van Coal Mountain een bijzondere is. De muziek gaat over de liefde, de dood en het leven maar zeker ook over het harde leven van de “settlers” en immigranten. Mis deze muzikale trein daarom niet, pak uw koffer en haast u naar het station in Cultuurhuis Heerlen.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html