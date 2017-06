Vour Du Pais te zien in het filmhuis de Spiegel

“Knappe dreiging in opmaat voor een normaal burgerleven.”

Frankrijk, Griekenland, 2016 / 102 minuten

Regie: Delphine en Muriel Coulin

Met: Soko, Ariane Labed , ginger Roman e.a.

Maandag 26 juni / 20.00 uur

Twee jonge militairen en vriendinnen, Aurore en Marine, keren huiswaarts na een missie in Afghanistan. Samen met hun sectie verblijven ze eerst een paar dagen in een vijfsterrenhotel op Cyprus. Ze leven dan tussen anderen, de gewone toeristen, wat door het leger decompressie wordt genoemd. Daarmee worden ze geholpen de oorlog te “vergeten”.

Het resort op Cyprus staat symbool voor de grens met het democratische Europa: datgene waarvoor de soldaten hebben gevochten.

Zo makkelijk werkt het echter niet: niet als alle militairen in meer of mindere mate last hebben van psychische storingen, slapeloosheid en opvliegendheid. In de film loopt de spanning nog sterker op door drank en terugkerende herinneringen. De vrouwelijke militairen lijken daarbij helemaal niet te verschillen van hun mannelijke collega’s.

De dreiging ligt als een waas over het verhaal, waarvoor de Coulins een prijs in Cannes wonnen. Het scenario is een onderzoek naar zowel oorlogstrauma’s als de standvastigheid van vrouwen in een mannenwereld. (K.H.)

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl