Camperplaats Landgraaf geopend

Vanaf donderdag 22 juni, is camperplaats Landgraaf officieel geopend. De camperplaats ligt aan de voet van de Wilhelminaberg, midden in Park Gravenrode, centraal in de regio Parkstad die zoveel te bieden heeft.

Er is voor ieder wat wils: de regio biedt een ideale mix van ontspanning en inspanning. Voor iedereen die actie zoekt, maar ook voor mensen die gaan voor rust, een fietstocht of wandeling, cultuur of historie of zich graag culinair laten verwennen. Alles is binnen handbereik.

Wethouder Ramon Lucassen is dan ook verheugd dat hij bij de opening het woord mag voeren: ‘Ik ben ontzettend trots dat Landgraaf er zo’n mooie nieuwe toeristische parel bij gekregen heeft. Dat iemand, die in deze branche zo ervaren is, gekozen heeft voor Landgraaf om zijn camperplaats te realiseren getuigt van visie. Landgraaf is steeds meer een toeristische hotspot in deze regio en met deze camperplaats voegen we weer een heel nieuw toeristisch segment toe!’

Foto Afdeling communicatie Gemeente Landgraaf