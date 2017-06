Festival des Arts haalt KHOR II naar Rimburg

Voor het eerste project, het plaatsen van een ‘social sofa’ (sociale bank), is kunstenares Miriam Vleugels gevraagd. De social sofa is een geschenk van Festival des Arts aan de inwoners van Rimburg. De kunstenares gaat, samen met inwoners en verenigingen van Rimburg, deze ‘social sofa’ realiseren. De bank wordt gesponsord door verenigingen, ondernemers en particulieren die een symbool of kleur op de bank kunnen laten zetten.

Het tweede project is uniek. Het is de Belangenvereniging Rimburg en de Stichting Festival des Arts gelukt om het kunstproject KHOR II naar Rimburg te halen. KHOR II is ontstaan uit de samenwerking tussen een architect en een theatermaker. Het project reist al 2 jaar door heel Europa en doet grote steden aan zoals: Parijs, Berlijn, München en Marseille. Het is een primeur dat het project nu in een klein dorp als Rimburg plaats gaat vinden.

Wat is KHOR II?

KHOR II brengt mensen bij elkaar rond het thema: ‘Hoe bouwen we een samenleving’. Het project bestaat uit 2 delen: het gezamenlijk bouwen van een paviljoen en het organiseren van een aantal sessies. Tijdens die sessies komen de deelnemers in een theaterstuk terecht dat, op grond van een bestaand script, de discussie rond de problematiek van een kleine samenleving aanwakkert. Aan het eind van de sessie krijgt de Belangenvereniging Rimburg input voor een Dorpsontwikkelingsplan waarin ze samen de toekomst van Rimburg bepalen.

De social sofa wordt zaterdag 1 juli onthuld en het paviljoen van het KHOR II project zal van woensdag 28 juni tot zondag 2 juli op de parkeerplaats, hoek Scherpenseelermolenweg – Palenbergerweg staan. Tijdens het Kunstfestival neemt het paviljoen een prominente plaats in en wordt ook ingezet voor andere activiteiten. Voor meer informatie over stichting Festival des Arts en de projecten: www.festivaldesarts.nl ».

Foto Afdeling communicatie Gemeente Landgraaf