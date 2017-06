Evenementenkalender in de gemeente Brunssum.

Kom u vermaken op de Pasar Malam in Brunssum, met vele snuisterijen, prachtige optredens en heerlijk oosters/ Indische eten! Hier kunt u zich de gehele dag bij vermaken 🙂 Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli in de Kerkstraat te Brunssum.

t/m 16:00 — Openluchttheater Vijverpark

Saartje en de professor

Wat een drukte in het Vijverpark… Saartje heeft gehoord dat er iets te doen is en wil graag alle kidz blij maken met een heerlijke traktatie. Maar ze is er niet alleen …. Professor Popcorn had hetzelfde idee. Dit was niet de bedoeling ! Lukt het Saartje en de Professor om samen te werken?

Gratis toegang