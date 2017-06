Komend weekend open deur Tag bij Nato- Airbase Geilenkirchen

Ton Reijnaerts |

De NAVO (Engels: NATO) is een bondgenootschap van 26 westerse en Oost-Europese landen. Het werd in 1949 om elkaar militaire bijstand te verlenen in geval van een (dreigend) gewapend conflict. Daartoe werden in het Noord-Atlantische gebied ook Nato-airbases opgericht. Een daarvan is te vinden Geilenkirchen-Teveren kort achter de voormalige grens bij Ubach over Worms (gemeente Landgraaf). Ter ere van het 35-jarige jubileum is daar zaterdag 1 en zondag 2 juli tussen 10.00 en 18.00 open dag. 60 bijzondere vliegtuigen uit de hele wereld zullen dan aanwezig zijn, het leeuwendeel kan bezichtigd worden.

Foto Navo