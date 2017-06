Ook deze zomer rijdt de Beleefbus Kerkrade weer langs de vele toeristische trekkers en bezienswaardigheden die de stad rijk is. Van 2 juli t/m 1 oktober 2017 kunnen bezoekers iedere woensdag en zondag de mooiste plekjes van de stad bewonderen tijdens de 2,5 uur durende rondrit mét verhalenverteller. Zo komen toeristen en inwoners uit de regio alles te weten over het Kerkrade van nu én vroeger. Leden van Toneelvereniging Excelsior en Arno Deckers fungeren als gids. Uiteraard vertellen zij tussendoor zo nu en dan een smeuïge anekdote of Kerkraadse “wiets”!

Verbindingen leggen

“Na de vele positieve reacties van vorig jaar willen we ook dit jaar onze fraaie Beleefbus, die rondom geheel beplakt is met mooie plaatjes van Kerkrade, weer inzetten om alle toeristische pareltjes aan elkaar te rijgen. Daarnaast zetten we dit jaar nóg meer in op het leggen van verbindingen. Zo zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met het WMC en zien bezoekers de resultaten van het bewonersparticipatie- en tevens IBA-project ‘Super Local’: de prachtig beschilderde klimmuur op de gevel van een flat in Bleijerheide. Verder is onderweg de verrassende natuur van het Wormdal en de Anstelvallei te bewonderen, komt de bus uiteraard langs trekkers als GaiaZOO, Museumplein Limburg en LeisureDome en hebben we onder meer de mijnwerkerskolonie Hopel toegevoegd aan de route. Kortom, onze Beleefbus laat Kerkrade op z‘n best zien!,” aldus wethouder Tim Weijers (Toerisme).

Twee uitstapmomenten

Van 2 juli tot en met 1 oktober a.s. vertrekt de Beleefbus iedere woensdag en zondag om 10.00 uur en om 13.30 uur vanaf de Rodaboulevard (opstapplaats nabij Decathlon). Om 10.15 uur en om 13.45 uur kunnen bezoekers eveneens instappen bij de Rodahal in Kerkrade-Centrum. De halteplaatsen worden duidelijk gemarkeerd met een speciaal ‘Beleefbus Kerkrade’ bord. De ritprijs voor volwassenen bedraagt slechts drie euro per persoon en voor kinderen is de prijs één euro. Tijdens de rit zijn er twee momenten waarop passagiers kunnen uitstappen om een kijkje te nemen in de prachtige kerk van Abdij Rolduc en bij Kasteel Erenstein met zijn fraaie binnenplaats en historische tuin. Daarnaast ontvangen de bezoekers een gratis toeristische plattegrond en een boekje met voordeelbonnen voor korting bij diverse ondernemers en attracties in Kerkrade.

Tickets zijn verkrijgbaar via de website. Ook in de bus zijn tickets te koop, maar hier geldt wel: vol is vol! Verdere informatie is te vinden op www.beleefbuskerkrade.nl.

Enthousiaste medewerking

De Beleefbus is een initiatief van de gemeente Kerkrade, maar zou niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste medewerking van verschillende partners, zoals diverse toeristische attracties en ondernemers in Kerkrade, Toneelvereniging Excelsior, Arno Deckers en diverse andere vrijwilligers, VVV Zuid-Limburg en de firma Hanneman, die dit jaar overigens haar 70-jarig jubileum viert.

Bestel hier je tickets voor de Beleefbus:

https://shop.tickli.nl/…/2db054a0-502c-11e7-98b7-196c243e01…

Foto Beleefbuskerkrade