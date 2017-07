Suzhou Venetië van het Oosten – 2.500 jaar historie

Esther Thelen |

Suzhou, een stad onder de rook van Shanghai, is met een geschiedenis van meer dan 2.500 jaar één van de oudste steden in de Yangtze rivier delta. In het jaar 514 voor Christus, tijdens de Wu Dynastie, besloot Koning Helü een nieuwe hoofdstad te stichten, het latere Suzhou. Hij bouwde 4 muren, liet daaromheen een gracht graven, en creëerde daarbinnen een stad, die hij naar zichzelf vernoemde: “Grote Stad van Helü”.

Zijn zoon, Fuchai, de laatste Koning van Wu, was net zo ondernemend. Hij begon rond 486 v.c. met het graven van “The Grand Canal” een 1.795 km lange, kunstmatige waterweg van Beijing in het noorden van China, tot aan Hangzhou in het zuiden. Pas rond het begin van de 7e eeuw was het kanaal gereed. Door de strategische ligging aan the Grand Canal kon Suzhou vanaf die tijd uitgroeien tot een belangrijk handels-, financieel- en cultureel centrum.

Toen de Italiaanse koopman Marco Polo deze historische stad in 1276 als eerste Europeaan bezocht, omschreef hij Suzhou met haar vele waterwegen, honderden bruggen, prachtige tuinen en tempels als een imponerende en majestueuze stad. Hij noemde Suzhou dan ook het “Venetië van het Oosten “ en vermeldde dat hij Suzhou tot één van de mooiste steden van China beschouwde.

Van oudsher speelde de zijdeproductie een belangrijke rol in de ontwikkeling van Suzhou. Door het gematigde klimaat in deze regio gedijt de zijderups er goed. Vooral in de Ming (1368–1644) and vroege Qing (1644–1912) dynastie, groeide Suzhou’s zijdeproductie explosief en werd Suzhou één van de belangrijkste zijde-producerende steden in de wereld. Vanuit Suzhou werd de beroemde Chinese zijde langs de oude zijderoutes naar Europa, Japan en Perzië vervoerd.

De rijkdommen van Suzhou oefenden grote aantrekkingskracht uit op allerlei soorten mensen; kooplui, kunstenaars en filosofen, maar ook op invloedrijke inwoners, zoals hoge ambtenaren en regeringslieden. Om hun leven en dat van hun families zo aangenaam mogelijk te maken lieten ze rijkelijk versierde tuinen ontwerpen, de één nog groter en overweldigender dan de andere. Van de 200 tuinen waarvan het bestaan bekend is zijn er in totaal vijftig bewaard gebleven en zijn er negen toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. Al deze tuinen zijn ontworpen door ware meesters in tuinarchitectuur die beoogden in een stadstuin natuurlijke landschappen in miniatuur te creëren. Het zijn tuinen waarachter een hele filosofie schuilgaat. De elementen (water, rotsen, planten en gebouwen) symboliseren een perfecte – yin/yang – harmonie. Over ieder detail is nagedacht, ieder tuinelement heeft een filosofische of poëtische betekenis.

Om het oude centrum van Suzhou liggen een aantal “Water Towns”. In deze schilderachtige dorpen met pittoreske straatjes en traditionele huizen speelt de rivier nog steeds een grote rol. Vervoer gaat grotendeels per boot en kleding wordt in de rivier gewassen. Zhouzhuang, Tongli, Luzhi en Wuzhen zijn de meest bekende waterdorpen. Ook de traditionele grachten in het oude centrum van Suzhou ademen diezelfde historische atmosfeer. Hier lijkt de tijd stil te hebben gestaan, het is China zoals wij ons China voorstellen. Witte, kleine huisjes aan de waterkant, gezellige straatjes waar mensen zo leven zoals ze al eeuwen leven. De was hangt te drogen aan dezelfde lijn waaraan het vlees en de vis gedroogd wordt. Pepertjes liggen op een doekje te verkleuren in de zon. Gondeliers zingen voor hun gasten. Theehuizen nodigen uit tot relaxen boven een dampende kop, meestal groene, thee. Vermaak is hier nog zitten op een bankje, turen door een gaatje in een kijkdoos.

Maar de moderne tijd rukt op. Vandaag de dag behoort Suzhou tot één van de modernste steden van China, met een snel groeiende economie en populatie. Inmiddels bedraagt de oppervlakte van Suzhou 8.488 km², een gebied net zo groot als de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant samen.

Van de 80.000 bedrijven in Suzhou zijn 5.500 buitenlandse firma’s, waaronder Samsung, Bosch, Siemens, Microsoft, maar ook Nederlandse bedrijven als Philips, VDL , Damen Marine Components, van der Leun Electrical Engeneering en Prodrive Technologies.

De automobiel en hightech sector ontwikkelt zich razendsnel, en nog steeds is Suzhou één van de belangrijkste zijde-producerende steden ter wereld. Van alle trouwjurken die wereldwijd verkocht worden komt naar schatting tachtig procent uit Suzhou.

De bevolking van de Suzhou regio gaat binnenkort de 14 miljoen passeren. Steeds meer Chinezen gaan autorijden, het verkeer is chaotisch, de luchtvervuiling, net als in vele andere steden in China, alarmerend.

Suzhou is een stad van contrasten; moderne fabrieken, winkelcentra en gigantische wolkenkrabbers liggen op een steenworp afstand van traditionele, witgekalkte huisjes, rommelige, authentieke groente- en vleesmarkten, theehuizen waar Chinese opera wordt opgevoerd, gezellige straatjes waar je rupsen en schorpioenen op een stokje kunt kopen; het is niet moeilijk het oude China voor de geest te halen als je door de oude stad waart.

Vanuit Shanghai is een uitstapje naar Suzhou prima te doen. De hogesnelheidstrein rijdt met een topsnelheid van 350 km/u in 25 minuten naar het hoofdstation van Suzhou. Dit maakt een dagtripje vanuit Shanghai interessant, maar wie langer in Suzhou wil verblijven zal zich zeker niet vervelen.

De beste maanden om Suzhou te bezoeken zijn mei/ juli en oktober/november.

Foto’s Esther Thelen